Vents violents : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 31 départements en vigilance jaune pour vents violents ce vendredi 1er mars. Le nord et l’ouest du territoire sont particulièrement concernés.

Des rafales jusqu’à 110 km/h. Pour le premier jour de ce mois de mars, Météo-France a classé 31 départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents. Voici lesquels.

Les départements situés au nord et à l’ouest du territoire sont particulièrement surveillés. Sont concernés : le Pas-de-Calais, le Nord, l’Aisne, la Somme, l’Oise, la Seine-et-Marne, le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Essonne, Paris, la Seine-Maritime, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Calvados, l’Orne ou encore la Sarthe.

© Météo-France

La Manche, la Mayenne, l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Gironde sont également sous vigilance.

Ainsi, selon les prévisions de Météo-France, le vent d'ouest à sud-ouest soufflera fort sur la moitié ouest du territoire, atteignant 60 à 80 km/h dans l'intérieur, 80 à 90 vers les Monts d'Arrée et 100 à 110 sur le littoral breton.

Entre les Hauts-de-France vers l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, le vent soufflera de 60 à 80 km/h sur un large quart Nord-Ouest.

Il est ainsi recommandé de rester vigilant et informé de l’évolution de la situation. Météo-France alerte notamment sur des risques de perturbations de la circulation routière et de potentiels dégâts comme des toitures et cheminées endommagées, des arbres arrachés ou encore des coupures d'électricité dans les départements concernés.