Dengue : voici les 5 régions les plus touchées

Selon les données publiées par Santé Publique France ce 28 février, 2.019 cas de dengue importés ont été recensés en France en 2023. Voici les 5 régions françaises les plus touchées par cette maladie.

Une maladie virale qui fait des dégâts à travers la France métropolitaine. Longtemps perçue comme exceptionnelle dans l’Hexagone, la dengue s’installe progressivement sur le territoire, et les derniers chiffres de Santé Publique France confirment la tendance.

L’agence de santé publique a dévoilé, ce mercredi 28 février, que «2.019 cas de dengue importés ont été identifiés» dans le cadre d’une surveillance effectuée du 1er mai au 8 décembre 2023.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Située dans le sud-est de la France métropolitaine, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la cinquième région la plus touchée par des cas importés de dengue selon Santé Publique France, avec 175 cas confirmés entre le 1er mai et le 8 décembre 2023.

Nouvelle-Aquitaine

Toujours dans le sud de la France, mais à l’ouest, la région Nouvelle-Aquitaine est également l’une des plus touchées par la dengue d’après les données de Santé Publique France, puisque 186 cas ont été confirmés sur la période analysée.

Occitanie

Comme les deux régions précédentes, l’Occitanie se situe au sud du pays où les températures élevées participent à la prolifération des moustiques tigres porteurs du virus de la dengue. Entre mai et décembre 2023, 211 cas de dengue ont été officiellement recensés selon Santé Publique France.

Auvergne-Rhône-Alpes

Région frontalière avec les régions PACA, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été la deuxième région la plus touchée par les cas de dengue selon Santé Publique France : 242 cas importés ont été confirmés par l’agence de santé sur la période d’étude.

Île-de-France

Région la plus peuplée de France avec plus de 12 millions d’habitants, la région Île-de-France a recensé le plus de cas officiels de dengue entre mai et décembre 2023, avec 641 cas confirmés sur cette période.

Plusieurs régions semblent cependant plus touchées que d’autres d’après les données fournies, avec des cas autochtones dus à des voyages en Martinique et en Guadeloupe.