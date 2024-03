Israël-Hamas : la sécurité renforcée en France aux abords des lieux communautaires juifs

À la suite des récents événements du conflit qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza, plusieurs lieux communautaires juifs vont voir leur sécurité renforcée en France, comme l'a annoncé le ministère de l'Intérieur ce samedi.

«Les mesures de sécurité vont encore être renforcées aux abords des lieux communautaires juifs», a informé le ministère de l'Intérieur ce samedi. Les tensions toujours plus importantes au Proche-Orient font peser sur la France et l'Europe une forte menace terroriste.

Dans un télégramme adressé au préfet de police ainsi qu'aux hauts fonctionnaires chargés d'assurer la sécurité intérieure, Gérald Darmanin a demandé à ce que le renforcement de la sécurité soit effectif dès vendredi soir, à l'occasion de la soirée de Shabbat, qui se déroule tous les vendredis.

Les mesures de sécurité doivent être effectives sur plusieurs jours encore, et devront être particulièrement appliquées aux écoles et lieux destinés à l'accueil des enfants.

Faire appel aux services de renseignement

Il a ainsi été demandé aux préfets et chargés de sécurité de mobiliser plusieurs agents des forces de l'ordre dans le but d'évaluer la situation sécuritaire des lieux en question, et d'assurer une vigilance renforcée par une présence statique, visible et systématique lors des potentiels rassemblements.

Les forces de l'opération «Sentinelle» seront notamment réquisitionnées pour ce dispositif de sécurité des lieux communautaires juifs.

Dans son communiqué, Gérald Darmanin invite les hauts fonctionnaires chargés de la sécurité intérieure de faire appel aux services de renseignement afin de veiller à une bonne évaluation constante de la menace terroriste sur le territoire français.