«Je ne suis jamais seule, à la maison tout est fermé» : le traumatisme d'une pharmacienne d'Évry-Courcouronnes après son agression

Une pharmacienne d'Évry-Courcouronnes (Essonne) a été violemment agressée à la sortie de son travail. Deux hommes ont tenté de lui voler son véhicule.

Des agressions qui se multiplient. Une pharmacienne d'Évry-Courcouronnes (Essonne) a été agressée par deux hommes à la fin de sa journée de travail alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. L'un d'entre eux a ouvert «la portière passager, s'est assis à l'intérieur du véhicule et m'a attrapée pour me coucher (...). Ils étaient masqués, ils avaient un bonnet et des gants en latex», explique-t-elle.

«Je me dis que j'ai 48 ans, j'ai travaillé pour avoir ma voiture, mon portable et mon sac à main et ils vont tout prendre en quelques secondes, quelques minutes», témoigne la pharmacienne à CNEWS.

DES SÉQUELLES PSYCHOLOGIQUES

Les deux hommes ont ensuite pris la fuite, après avoir asséné plusieurs coups au visage de Corinne : «Ils m'ont tapée sur tout le côté droit donc j'avais (des blessures) sur la tête et une blessure dans la bouche», explique-t-elle.

Plus de deux semaines après l'agression, elle garde des séquelles psychologiques importantes : «Je suis stressée, je ne suis jamais seule. Moi qui adore les fenêtres et les portes ouvertes, à la maison tout est fermé. Je guette toute la journée la porte quand je suis à la pharmacie»

L'année dernière, la porte de la pharmacie de Corinne avait déjà été cassée et une commerçante du quartier agressée.