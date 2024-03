Metz : un policier blessé après un refus d’obtempérer

À Metz, un policier a été blessé vendredi lors d'une intervention après avoir repéré un véhicule volé. Le conducteur a refusé d'obtempérer au moment de l'interpellation.

Un nouveau refus d'obtempérer. Ce vendredi, aux alentours de 20h, la directrice de cabinet du préfet de Moselle était en patrouille avec des policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) dans les rues de Metz. Au cours de leur tournée, ils ont repéré un véhicule volé. L'un des agents est descendu de la voiture pour effectuer un contrôle, mais le conducteur a fait marche arrière et a percuté le véhicule sérigraphié, a confirmé une source policière à CNEWS.

Le fonctionnaire de police a été légèrement blessé au bras et à la jambe.

un pistolet à impulsion électrique utilisé

Malgré des pneus crevés par le dispositif Diva, le conducteur a continué sa fuite. Il a percuté un véhicule de la BAC, puis a pris la fuite à pied. Il a été stoppé net un peu plus loin par les effectifs de la BAC, de la BST, de la brigade canine et de police secours. L’individu s'est rebellé et a asséné des coups aux fonctionnaires contraints de faire usage du pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser, rapporte Le Républicain Lorrain.

Un casier judiciaire fourni de quatre condamnations

L'homme est âgé de 36 ans et compte quatre condamnations sur son casier judiciaire, dont une pour refus d'obtempérer et défaut de permis, a précisé une source judiciaire à CNEWS. Il est donc actuellement en garde à vue pour les motifs de refus d'obtempérer aggravé, tentative de meurtre et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vol et conduite sans permis de conduire.

Le fléau des refus d'obtempérer ne cesse de toucher les policiers français. Environ 25.000 refus d'obtempérer sont recensés en France tous les ans.