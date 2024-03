Meurtre d'Anthony : une marche blanche organisée ce samedi en hommage au père de famille à Saint-Thurial

Une marche blanche sera organisée ce samedi 2 mars, à 10h, au départ de la mairie de Saint-Thurial (Ile-et-Vilaine) en hommage à Anthony, un père de famille tué à coups de batte de baseball dans la nuit du 24 au 25 février dernier.

Toute une commune en deuil. Six jours après le meurtre d’Anthony, tué à coups de batte de baseball en raison d’une altercation survenue alors qu’il se trouvait en voiture, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février, à proximité de la commune de Saint-Thurial (Ile-et-Vilaine), les proches du défunt organisent ce samedi une marche blanche pour rendre hommage au père de famille.

Selon la communication faite par la famille, le rendez-vous est donné à 10h devant la mairie de Saint-Thurial, un hommage sera rendu à Anthony à 10h45 au lieu-dit Simon, avant le départ de la marche blanche à 11h30. Le cortège sera encadré par la gendarmerie jusqu’au retour devant la mairie.

La famille invite toutes les personnes qui le souhaitent à se vêtir d’un vêtement blanc, et de prendre une rose blanche ou bien des photos à afficher ou porter durant la marche. La famille précise également qu’il s’agit d’une marche silencieuse, et demande le plus grand respect pour toute la famille, les amis et les proches d’Anthony. Aucun slogan, cris, parole d’appartenance politique ou encore parole raciste ne doit être prononcé.

Deux suspects interpellés

Pour rappel, l’homme circulait à bord de sa voiture, le soir du drame, lorsqu’il a croisé le chemin d’un véhicule s’étant mis en travers de la route. Deux individus, deux frères de 37 et 50 ans, sont alors sortis de la voiture armés d’une batte de baseball et ont commencé à frapper les deux passagers, pour une raison encore inconnue. Anthony est tué, son passager grièvement blessé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, confiée à la brigade de gendarmerie de Montfort-sur-Meu, les deux suspects étaient connus des forces de l’ordre. Il s’agirait de deux marginaux issus d’une communauté de type «rastamans» installés à Saint-Thurial, près du barrage, depuis un moment. Les deux suspects ont été interpellés et l’enquête suit son cours.