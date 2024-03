Côte-d’Or : une adolescente décède dans un accident d’autocar sur l’A6, 12 autres personnes blessées

Un autocar s'est couché sur le flanc de l'autoroute A6 dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars, provoquant la mort d'une adolescente et douze blessés, a indiqué la préfecture de la Côte-d'Or.

Un accident dramatique aux causes encore inconnues. Une adolescente est décédée et douze personnes ont été blessées dans un accident d’autocar survenu dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars sur l’autoroute A6 à Eguilly (Côte-d’Or).

Selon le communiqué de la préfecture, «pour une raison encore inconnue, le véhicule s'est couché sur le flanc» sur l'autoroute dans le sens nord-sud, aux alentours de 1h40 du matin.

L’autocar transportait 51 personnes, dont 41 enfants âgés de 5 à 15 ans, et devait rallier la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, dans les Hautes-Alpes, après avoir quitté les Andelys, dans l’Eure.

Un adulte a été grièvement blessé sans que son pronostic vital ne soit engagé et onze autres personnes, cinq majeurs et six mineurs, ont été plus légèrement blessés lors de l’accident. Les personnes non blessées ont, quant à elles, été prises en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique à Pouilly-en-Auxois.

Une enquête pour «homicide involontaire» et «blessures involontaires» ouverte

Le parquet de Dijon a indiqué ce dimanche matin que «le chauffeur pense s'être assoupi» au volant de son autocar, ajoutant qu'une enquête pour «homicide involontaire» et «blessures involontaires» avait été ouverte.

De son côté, Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles a communiqué sur l'incident sur X. «Face au terrible drame qui a frappé cette nuit enfants et animateurs d’une colo. Je suis la situation minute par minute. Le rapatriement des enfants est en cours,une cellule psychologique les accompagne. Une adolescente a perdu la vie, mes pensées vont à ses parents et sa famille», a-t-elle indiqué.

Près de 70 pompiers et 43 engins de secours ont été engagés sur les opérations de secours, alors que le préfet de la Côte-d’Or a activé le plan «NOVI» (Nombreuses Victimes) et le centre opérationnel départemental.

De plus, une cellule d'information des familles a été activée en préfecture afin de répondre aux questions relatives à cet événement.