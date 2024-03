Uber : voici comment connaître les notes que les chauffeurs vous ont laissées

Après chaque course, passagers et chauffeurs peuvent s'évaluer mutuellement en s'attribuant un nombre d'étoiles allant de 1 à 5 en fonction de leur expérience. Si les notes restent anonymes, il est possible d'en découvrir le détail en accédant à un menu «caché».

Combien de fois avez-vous été notés 1 étoile après une course Uber en tant que passager ? Beaucoup d’entre-vous se sont déjà retrouvés dans l'incompréhension face à votre moyenne Uber. Si cette dernière est directement affichée sur la page d’accueil de l’application, il faut fouiller profondément dans l’application pour y découvrir le détail. Et ces évaluations sont d’une grande importance puisque les chauffeurs auront moins l’envie de vous faire monter à bord de leur voiture si vous multipliez les notes désastreuses.

Pour vous rendre sur le détail de vos notes, il faut tout d’abord cliquer sur l'onglet «Compte» en bas à droite de votre écran puis vous rendre sur la page «Paramètres» juste en dessous de «Projet familial».

Après avoir cliqué sur «Paramètres», vous devez descendre jusqu’à l'onglet «Paramètres de confidentialité». En-dessous de «Souhaitez-vous voir un récapitulatif de votre utilisation d’Uber ?», il vous sera demandé de cliquer sur «Consultez le récapitulatif».

Une fois dans votre récapitulatif, faites défiler l'écran vers le bas pour atteindre la partie «Notes» et cliquer sur «Afficher mes notes».

Votre note affiche alors une moyenne remontant jusqu'au 500 dernières évaluations des chauffeurs. Au-delà de ce pallier, elles ne sont plus prises en compte dans la moyenne.