IVG dans la Constitution : «Nouvelle liberté», «fierté française», «émotion»… Les réactions après le vote du Congrès

Au Congrès de Versailles (Yvelines), le Parlement, réuni en Congrès, a voté pour l’inscription de l’IVG dans la Constitution, avec 780 voix pour et 72 contre. Une décision historique saluée par la sphère politique.

Un pas de plus pour les droits des femmes. Ce lundi 4 mars, les parlementaires ont voté en faveur de l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution française. Au total, 780 parlementaires ont voté pour tandis que 72 autres ont voté contre.

À l’issue de ce vote, le Président de la République Emmanuel Macron a été parmi les premiers à réagir, saluant «l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public».

Fierté française, message universel.





Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public.





Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024

Le Premier ministre, Gabriel Attal, s’est félicité de l’inscription de l’IVG dans la Constitution en soulignant que «le corps des femmes leur appartient et personne n’a le droit d’en disposer à leur place». «C'est une deuxième victoire pour Simone Veil et pour toutes celles qui ont ouvert la voie», a-t-il écrit.

Aujourd'hui, la France a adressé un message historique au monde entier : le corps des femmes leur appartient et personne n’a le droit d’en disposer à leur place.





C'est une deuxième victoire pour Simone Veil et pour toutes celles qui ont ouvert la voie. — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 4, 2024

«En France, c’est à jamais que l’IVG sera un droit, ce vote historique nous honore. Par cet acte fort, la France renoue ainsi avec son universalisme, au-delà des clivages partisans», a réagi, sur X, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

En France, c’est à jamais que l’#IVG sera un droit, ce vote historique nous honore.





Par cet acte fort, la France renoue ainsi avec son #universalisme, au-delà des clivages partisans. pic.twitter.com/yT3BRumf2X — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) March 4, 2024

«J’ai voté en faveur de la constitutionalisation de l’IVG. Cette liberté essentielle pour les femmes est désormais gravée dans le marbre de notre Constitution et c’est une excellente nouvelle», a écrit, à son tour, Eric Ciotti, patron des LR.

J’ai voté en faveur de la constitutionalisation de l’IVG. Cette liberté essentielle pour les femmes est désormais gravée dans le marbre de notre Constitution et c’est une excellente nouvelle ! — Eric Ciotti (@ECiotti) March 4, 2024

Le ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, Stanislas Guerini, s'est dit «ému et fier d’avoir vécu ce moment historique». «Notre pays est si beau quand il trace son sillon universaliste. Je pense à toutes les petites filles de France qui grandiront dans un pays qui ne pourra plus jamais remettre en cause leur liberté. Et leur liberté, c’est aussi la nôtre», a-t-il écrit sur X.

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, a noté que «"se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres", disait Simone de Beauvoir».

«Dès à présent, quoi qu’il arrive, nous sanctuarisons pour les Femmes la liberté, le droit, à disposer de leur corps. À la liberté des femmes d’ici et je l’espère, demain, d’ailleurs», a-t-elle poursuivi.

Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres disait Simone de Beauvoir.





Dès à présent, quoi qu’il arrive, nous sanctuarisons pour les Femmes la liberté, le droit, à disposer de leur corps.





À la liberté des femmes d’ici et je l’espère, demain, d’ailleurs. pic.twitter.com/YTspvisPfQ — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) March 4, 2024

«Émotion et fierté», a écrit la députée LFI du Val-de-Marne Clémence Guetté sur le réseau social X. «À toutes les femmes françaises : jamais on ne pourra nous enlever notre droit fondamental à disposer de nous-mêmes. La France devient le premier pays du monde à constitutionnaliser l'IVG. L'Histoire avance», a-t-elle ajouté.

Émotion et fierté.





À toutes les femmes françaises : jamais on ne pourra nous enlever notre droit fondamental à disposer de nous-mêmes.





La France devient le premier pays du monde à constitutionnaliser l'IVG. L'Histoire avance.#LoiPanot #IVGDansLaConstitution pic.twitter.com/jD71oZR7bS — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 4, 2024

«Victoire !», a estimé le député LFI de la Somme, François Ruffin. «Victoire des femmes combattantes dans les associations, dans les institutions, Mathilde Panot et Mélanie Vogel. Victoire des femmes éclaireuses, des féministes dans la société, qui se sont battues pour embarquer, convaincre, gagner les cœurs et les esprits», a-t-il noté, ajoutant que «la France marche devant».