Israël-Hamas : «C’est naturellement ridicule de vouloir sanctionner un État qui se défend», soutient Éric Ciotti

«C’est naturellement ridicule de vouloir sanctionner un Etat qui se défend», a soutenu ce mardi Eric Ciotti, alors qu'une partie de la gauche plaide pour des sanctions contre Israël.

Un appel aux sanctions contre Israël qui ne passe pas pour Éric Ciotti. Le président des Républicains s'est exprimé ce mardi 5 mars sur la demande d'une partie des élus de gauche, qui plaide pour des sanctions contre Israël.

«Il faut qu'on éradique le Hamas»

«C'est naturellement ridicule de vouloir sanctionner un État qui se défend, qui a été attaqué, qui a vécu le pire acte terroriste depuis le 11-Septembre. C’est cet État qu’on sanctionnerait ?», a-t-il déclaré chez nos confrères de Franceinfo.

Selon le chef de file des LR, «il faut, aujourd'hui qu'on éradique le Hamas, qu'on le fasse sortir de ces territoires aujourd'hui et qu'ils ne prennent plus en otage le peuple palestinien, et par la même israélien». Interrogé par la suite sur la manière d'agir pour éradiquer le Hamas, Éric Ciotti a déclaré qu'il devait y avoir «une action internationale».

«Il y a eu trop de complaisance, trop de financement, mais je ne mets pas en parallèle les actions des uns et des autres», a-t-il ajouté.