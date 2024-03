Pyrénées : les images impressionnantes d'un ours qui s'est attaqué à un sanglier au bord d'une route (vidéo)

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un ours attaquant un sanglier dans le Val d’Aran en Espagne. Les autorités ont lancé des investigations afin d’identifier l’animal.

C'est une scène particulièrement surprenante qui s'est produite le week-end dernier. Des habitants de Val d’Aran en Espagne, de l’autre côté des Pyrénées, sont tombés nez à nez avec un ours qui attaquait un sanglier sur une petite route.

Sur la vidéo diffusée par l’utilisateur fontanpuyol, sur Instagram et relayée par le média espagnol, La Vanguardian, on peut apercevoir le jeune ours s’en prendre violemment à un sanglier adulte, avant de le dévorer au bord de la route.

«Le week-end dernier, certains habitants du Val d'Aran, alors qu'ils circulaient de nuit sur une route secondaire du Baix Aran, ont pu voir et enregistrer comment un jeune ours a attaqué un sanglier sur la même route jusqu'à ce qu'il soit tué, et consommé sur place», a indiqué le Conseil général d'Aran dans un communiqué sur son site internet.

En effet, les autorités environnementales se sont très rapidement rendues sur place afin d’enquêter sur cet incident. Des échantillons biologiques des deux animaux ont pu être prélevés pour une analyse scientifique approfondie.

Ces démarches permettront par la suite d’identifier l’ours.