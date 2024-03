Affiche des JO 2024 : «Vous ne pouvez pas enlever la croix du dôme des Invalides qui est là depuis Louis XIV», lance Roger Karoutchi à Amélie Oudéa-Castéra

Dévoilée lundi, l’affiche pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a fait polémique à droite de l’échiquier politique en raison de l’absence de plusieurs symboles de la France. Le sénateur Roger Karoutchi a critiqué ce choix face à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra devant le Sénat ce mercredi 6 mars.

Une nouvelle attaque placée contre l’affiche des JO 2024. Le sénateur «Soyons Libres» des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi a vivement contesté devant le Sénat ce mercredi l’affiche présentée lundi au public pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.

En réponse à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui défendait l’œuvre lors des «Questions au gouvernement», l’ancien vice-président du Sénat a souligné l’absence de symboles français importants comme le drapeau tricolore ou la croix du dôme des Invalides.

«Non Madame la Ministre, désolé, ce n’est pas la même chose. Vous pouvez peindre la Tour Eiffel dans la couleur que vous souhaitez mais vous ne pouvez pas enlever la croix du dôme des Invalides qui est là depuis Louis XIV. Vous ne pouvez pas changer l’histoire de France», a pesté l’élu.

A travers ce choix artistique validé par l’exécutif, Roger Karoutchi a souligné la volonté du gouvernement d’effacer les marqueurs identitaires de la nation et de son Histoire.

«Vous pouvez faire un dessin et laisser la liberté de l’artiste mais en fait, gouvernement et Parlement, nous sommes la nation mais de manière provisoire. Nous avons des prédécesseurs et nous aurons des successeurs. Cette nation est fière d’organiser les Jeux Olympiques, mais elle ne veut pas être effacée. Elle ne veut pas que ses symboles et cette histoire, qui ont fait cette nation, soient effacés ou reniés», a assuré l’ancien membre de l’UMP puis des Républicains.

«Le wokisme mondialisé veut effacer les symboles de la nation», estime Roger Karoutchi

Ce choix délibéré du gouvernement résulte selon lui d’une volonté plus large et globalisée de faire disparaitre progressivement les symboles de chaque nation. Un dessein qu’il juge dangereux car il pourrait entrainer la disparition du sentiment identitaire en France.

«Aujourd’hui, le wokisme mondialisé veut effacer les symboles de la nation. Quelles que soient nos positions politiques, si nous voulons faire évoluer la nation, nous n’avons pas à l’effacer parce que si nous l’effaçons, nous disparaîtrons. Les nations ne sont pas éternelles, pas plus que les États et les empires… Faites la nation, toute la nation, la République, toute la République, la France, toute la France, mais n’effacez pas nos symboles», a conclu Roger Karoutchi.

En guise de comparaison, il a pris pour exemple un autre symbole historique de la France : la cathédrale Notre-Dame et la croix au sommet de sa flèche.

«Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez mais il y a une croix sur le dôme des Invalides depuis 350 ans. Il y a une croix au sommet de la flèche de Notre-Dame et nous étions tous très fiers, il y a trois mois pile aujourd’hui, que cette croix soit rétablie. Les symboles et l’Histoire de la France, elles fondent la nation. Sans nation, il n’y a pas de République. Sans nation, il n’y a pas d’évolution. Sans nation, il n’y a pas de solidarité…», a rappelé Roger Karoutchi.

Une affiche qui fait polémique à droite de l’échiquier politique

Malgré les 2.000 heures de travail, l’œuvre proposée par l’artiste Ugo Gattoni a soulevé un vent de contestation des politiciens marqués à droite.

Une image vaut mille mots, voici les 2 affiches officielles de nos Jeux : une Olympique et une Paralympique.



Ensemble, elles forment une seule et même grande histoire, celle de #Paris2024 pic.twitter.com/7oxay5uSz2 — Paris 2024 (@Paris2024) March 4, 2024

Laure Lavalette, la porte-parole du RN, a dénoncé sur Europe 1 un «effacement de notre Histoire» concernant l’oubli de la croix du dôme des Invalides.

«Les Jeux olympiques sont une formidable vitrine pour affirmer sa culture, son identité, et j'ai l'impression qu'on est en train de faire totalement l'inverse», a abondé en ce sens le sénateur LR Stéphane Le Rudulier sur le même média.