Ce prénom féminin ancien devrait être le plus donné en 2024

En 2024, un prénom féminin ancien et particulièrement «appétissant» redevient très populaire en France.

Comme un air d’antan. Alors que de nombreux parents rivalisent d’imagination chaque année pour trouver des prénoms originaux à leurs nouveau-nés, certains préfèrent opter pour des classiques et intemporels.

Longtemps considérée comme un prénom de grand-mère, Madeleine redevient tendance cette année, d’après le classement de L’Officiel des prénoms 2024. Ce prénom, qui a toujours figuré dans le top 10 féminin du siècle dernier, fait aujourd’hui partie des 300 des prénoms féminins les plus attribués dans l’Hexagone.

Très prisé à partir des années 1900 (7e prénom féminin le plus donné), il est devenu particulièrement populaire dans les années 1910 (3e prénom féminin le plus donné) et 1920 (4e prénom féminin le plus donné).

Un prénom aux allures de pâtisserie

Le prénom Madeleine, qui vient du grec, signifie «haute tour». D’un point de vue biblique, il pourrait également dériver de «Magdalênê» qui équivaut à «Marie de Magdala». Plus connue sous le nom de Sainte Marie-Madeleine, présente dans le Nouveau Testament, elle était une disciple de Jésus de Nazareth, qu'elle a suivi jusqu'à sa mort.

D'après la légende, la connotation gourmande pourrait provenir du XVIIIe siècle. Madeleine Paulmier, servante de la marquise Perrotin de Barmont, en Lorraine, aurait cuisiné des petits gâteaux aux œufs en forme de coquillage, à l'occasion de la visite du duc Stanislas Leszczyńsk. Les pâtisseries ont tellement plu qu'elles ont été nommées d'après son prénom, «les madeleines» et sont restées célèbres jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier.

Cette année, des noms anciens comme Aliénor et Suzanne devraient également faire leur retour.