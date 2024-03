Disparition inquiétante d’Andréa, 26 ans : ce que l’on sait

Un appel à témoins a été lancé jeudi dernier sur les réseaux sociaux pour retrouver Andréa, 26 ans. La jeune femme, porteuse d’un handicap mental, a été aperçue pour la dernière fois à la gare de Rennes le 24 février.

Onze jours d’angoisse pour ses proches. Andréa, une jeune femme âgée de 26 ans et atteinte d’un handicap mental, est introuvable depuis le 24 février.

Sa sœur, Adeline, a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux le jeudi 29 février, pour recueillir toute information susceptible d'aider à la retrouver.

La femme, originaire de Saint-Malo, a été vue pour la dernière fois à la gare de Rennes, alors que ses amis l’avaient déposée dans le quartier de la Poterie, après une semaine passée en leur compagnie.

Sous curatelle à cause de son handicap mental, elle aurait retiré de l’argent en fin d’après-midi avant de disparaître. Depuis, aucun mouvement bancaire n’a été enregistré sur son compte.

Son téléphone est éteint

La famille d'Andréa a tenté de la contacter sur son téléphone portable, mais en vain, l'appareil étant éteint. Sa sœur, qui vit à Lille, a déclaré à France 3 Bretagne : «Qu'Andréa ne donne pas de nouvelles pendant plusieurs jours, ça peut arriver, mais c'est rare. Mon père l'appelle tous les jours, il l'a même vue la veille de sa disparition. Elle m'appelle tous les deux jours et là, rien depuis le 24 février».

Un signalement pour disparition inquiétante a été déposé à la police de Saint-Malo, et un appel à témoins a été diffusé sur les réseaux sociaux pour aider à la retrouver. Des affiches ont été placardées dans divers commerces de Rennes, et ses proches ont parcouru les gares et les hôpitaux.

Le jour de sa disparition, Andréa portait une veste à carreaux noire et blanche, un jean bleu et des baskets rouges. Elle mesure 1m60 et pèse entre 85 et 90 kilos. Ses cheveux sont de couleur châtain et ses yeux sont bleus. Toute personne détenant des informations sur cette disparition est priée de contacter le commissariat de Saint-Malo.