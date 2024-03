Disparition inquiétante dans les Pyrénées-Orientales : un appel à témoins lancé pour retrouver Jean-Jacques, 69 ans

La gendarmerie des Pyrénées-Orientales a diffusé un appel à témoins pour retrouver Jean-Jacques Blanch, un sexagénaire de 69 ans. L'homme a quitté son domicile de Reynès dans l'après-midi du mardi 5 mars, et demeure introuvable depuis.

Où est Jean-Jacques Blanch ? L'homme de 69 ans a quitté son domicile de la ville de Reynes (Pyrénées-Orientales) dans l'après-midi du mardi 5 mars. Il est sorti à pied, accompagné de ses deux chiens, un fox-terrier et un lagotto. Mais depuis, le sexagénaire n'est pas rentré chez lui et n'a pas donné signe de vie. Il mesure 1,70 m et porte une moustache.

La gendarmerie des Pyrénées-Orientales a diffusé sur Facebook un appel à témoins pour disparition inquiétante, et des recherches ont été entamées dès mardi soir.

Les personnes souhaitant participer aux recherches sont invitées à «prendre contact au poste de commandement des gendarmes installé à Reynès, derrière la pharmacie, dans un algeco proche du city stade en bordure du Tech», a mentionné la gendarmerie sur le réseau social. «De nombreux gendarmes, moyens spécialisés de la gendarmerie, bénévoles et pompiers sont cependant déjà en action», a-t-elle précisé.

Les personnes détenant la moindre information sont invitées à contacter la gendarmerie de Céret au 04.68.68.48.10.