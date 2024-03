Météo : pluie, orages, baisse des températures… Vers une fin de semaine agitée ?

Après un début de semaine assez calme, les conditions météorologiques devraient se dégrader à l’approche du week-end. Dans la moitié sud, comme dans la moitié nord, des pluies parfois orageuses et une chute des températures sont attendues.

À l’heure où les éclaircies ont fait leur retour durant ce début de semaine dans la majorité du territoire, les conditions météorologiques promettent d’être perturbées à compter de ce vendredi.

Car oui, selon Météo-France, une «vallée froide d’altitude» est attendue dans le sud de la France durant les journées du 8 et 9 mars. Cette vallée sera accompagnée d’un «thalweg», ou ce que l’on appelle en météorologie : un creux barométrique. Il s’agit d’une zone de basses pressions située entre deux zones de hautes pressions.

Cette dégradation météorologique devrait concerner les zones allant du Golfe de la Gascogne vers le nord de la péninsule ibérique. La vallée froide d’altitude devrait orienter «de nouveau le courant au secteur Sud à Sud-Ouest en altitude sur la France et notamment le quart Sud-Est».

Par conséquent, de fortes pluies sont attendues dans les régions du Languedoc jusqu'en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des averses orageuses pourraient également avoir lieu à Toulouse, à Perpignan et à Montpellier. Mais le service météorologique indique également que «les passages pluvieux pourront temporairement atteindre les régions du Nord».

Des chutes de températures attendues aussi dans le sud

Plus remarquable encore, le mercure devrait enregistrer une chute «significative» dans certains endroits du sud. À titre d’exemple, les températures n’atteindront que 13 °C à Perpignan, vendredi après-midi, contre 20 °C la veille à la même période. À Marseille, on devrait passer de 16 °C jeudi après-midi à 11 °C vendredi. Même constat également pour le pourtour méditerranéen. Comme l’indique Météo-France, il s’agit de températures «peu éloignées des moyennes saisonnières».

À contrario, dans les régions du nord de la France, le mercure devrait être «un peu supérieur» à la moyenne. Globalement, le thermomètre devrait être au-dessus des 10 °C. En Île-de-France, 14 °C sont attendus malgré un ciel grisâtre.

Durant la journée du samedi 9 mars, les conditions météorologiques devraient demeurer agitées. Bien que la majorité des régions soient concernées par un épisode pluvieux persistant, des orages sont attendus à Biarritz, en Nouvelle-Aquitaine et à Toulouse et Perpignan, en Occitanie.

Par ailleurs, la baisse des températures devrait concerner, cette fois, tout l’Hexagone. Dans le nord, les maximales devraient être comprises entre 9 °C et 14 °C avec notamment 10 °C à Paris, Rouen, Amiens et Reims, 11 °C à Metz, 12 °C à Strasbourg et seulement 9 °C à Brest et à Rennes.

Dans le sud, les maximales ne devraient pas dépasser les 16 °C à Biarritz, les 14 °C à Tarbes, à Toulouse, à Montpellier et à Marseille, et les 12 °C à Nice.

Dimanche, on devrait rester sur le même scénario avec un épisode pluvieux concernant une large moitié de l’Hexagone. Quelques éclaircies sont toutefois attendues dans le Sud-Ouest et notamment à Tarbes, à Toulouse, à Perpignan et à Montpellier.