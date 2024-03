Paris : les images impressionnantes de la Seine en crue (vidéos)

Le niveau de la Seine, qui ne cessait de monter dangereusement depuis onze jours, a atteint son pic à plus de 4 mètres dans la nuit de ce mardi 5 au mercredi 6 mars, avant d’entamer une lente descente. Un épisode relayé sur les réseaux sociaux.

Paris a les pieds dans l'eau. Alors que la Seine est placée en vigilance jaune depuis le 24 février, le fleuve a franchi le cap des 4 mètres dans la nuit du mardi 5 mars au mercredi 6 mars, d'après les mesures de la station du pont d’Austerlitz, qui fait office de repère.

Le pic de crue de la #Seine est atteinte ce soir à Paris (cote de 4,03m à Austerlitz). Certains quais sont sous les eaux comme le montre les photos prises à l’instant.





Le niveau commencera à redescendre à partir de ce mercredi selon le SPC, qui maintient sa vigilance jaune. pic.twitter.com/AOcKEBqnq1

— Météo Nord Parisien (@MeteoNordParis) March 5, 2024

Mardi soir, la Seine a atteint son pic de crue à 4,03 mètres, soit 10 centimètres de plus qu’en début de journée, causant la fermeture de nouveaux quais inondés, tels que ceux situés sous le pont Alexandre-III (VII et VIIIe arrondissement). La situation devrait bientôt revenir à la normale, avec une lente décrue qui a commencé à opérer en revenant à 3,99 mètres à 9 heures.

Les canards sauvages investissent les quais de Seine #crue #seine #Paris pic.twitter.com/VYvr3Bmvmi

— Delourme Sylvain (@SylvainDelourme) March 6, 2024

Les quais inaccessibles aux piétons et cyclistes

Pour assurer la sécurité des habitants, la mairie avait déjà décidé de bloquer plusieurs endroits, notamment le quai des Orfèvres, la pointe du Vert-Galant, le quai des Célestins, le quai Henri-IV (Port des Célestins), le quai de Bourbon et la promenade Maurice-Carême. Les souterrains des Tuileries et Henri-IV, l’île aux Cygnes, la voie Georges-Pompidou, le port Debilly et le port de Montebello étaient également concernés.

Rive droite et rive gauche, les voies sur berge sont désormais envahies par la Seine en crue. Encore les pieds à sec du côté de Javel et Bercy mais la hauteur est impressionnante. Et les pistes cyclables plus bondées que jamais ☹️ #velotaf @paris #crue #Seine pic.twitter.com/YVhLxlNP7B

— Florian Kalouaz (@FlorianK_Sport) March 6, 2024

Les voies, habituellement inaccessibles aux voitures, ont été défendues aux piétons et cyclistes. Certains gros navires promotionnels ne pouvant pas passer sous les ponts de Paris à cause du niveau élevé de l’eau ont dû également rester à quai.

Si cette inondation dépasse déjà celle de décembre 2023, qui était de 3,23 mètres à Paris, elle reste loin du record de 8,62 mètres datant de 1910.