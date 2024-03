Ramadan 2024 : la sécurité sera renforcée près des lieux de culte musulman

A l’approche du ramadan, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la sécurisation des lieux de culte musulman, notamment les mosquées en France, ce jeudi 7 mars.

«Parce ce que la liberté de culte n’est rien sans la protection de l’État», le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a donné l’instruction aux préfets de sécuriser les lieux de culte musulman à l’approche du ramadan, qui doit débuter dimanche ou lundi.

À l’approche de la période du ramadan qui verra nombre de nos compatriotes musulmans fréquenter des lieux de culte, et parce ce que la liberté de culte n’est rien sans la protection de l’État, j’ai donné instruction aux préfets de renforcer, comme pour toutes les fêtes… https://t.co/zIs26bbrzO — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 7, 2024

Dans une note envoyée mercredi et consultée par l'AFP ce jeudi 7 mars, Gérald Darmanin réclame «une présence renforcée des forces de sécurité aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices», avec un accent sur «les lieux et édifices les plus sensibles et emblématiques (...) en coordination avec les forces de l'opération Sentinelle».

Il a également appelé à porter une attention particulière aux célébrations de la nuit du destin, autour du 5 avril, et de la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, le 9 ou 10 avril.

un niveau élevé de la menace terroriste

Le ministre de l'Intérieur a rappelé «le niveau élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays, ainsi que la persistance des tensions au plan international en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien (qui) exigent le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux».

Après cinq mois de guerre et à quelques jours du ramadan, des médiateurs égyptiens, américains et qataris tentent depuis mardi, au Caire, de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.