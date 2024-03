Savoie : plusieurs élèves contraints de changer de spécialité à 3 mois du bac en raison de l'absence d'un professeur

Neuf élèves du lycée René-Perrin à Ugine (Savoie) ont été obligés de changer de spécialité au baccalauréat car un enseignant absent depuis la Toussaint n’a pas pu être remplacé.

Faute de professeur, une dizaine d’élèves du lycée René-Perrin à Ugine (Savoie) ont été contraints de se réorienter alors que les épreuves du baccalauréat se dérouleront à partir du mois de juin prochain. En cause : l'absence de leur professeur de Système d’information et numérique depuis la Toussaint.

Neuf lycéens de STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable), spécialité Système informatique et numérique, ont donc dû se rabattre sur une autre option : soit Énergies et environnement, soit Innovation technologique et éco-conception.

deux heures hebdomadaires de soutien en plus

Ils vont désormais devoir rattraper une année de cours en trois mois. Pour les aider, le rectorat leur a proposé deux heures hebdomadaires de soutien en plus dans leur emploi du temps pour pallier le retard.

La pénurie d’enseignants fait l’objet de nombreux débats en France. En 2023, plus de 3.100 postes n'ont pas été pourvus aux concours de l'enseignement dans le public alors que plus de 23.800 postes étaient ouverts selon l’État.