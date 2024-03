World Impact Summit : quel est cet événement consacré à l'écologie auquel sont invités les candidats à l'élection européenne ?

Le World Impact Summit ouvre ses portes, ce jeudi 7 mars à Bordeaux. L’édition 2024 sera placée sous le thème de l’engagement des femmes en faveur de la transition écologique, avec la présence d’Hillary Clinton en invitée d’honneur. Le sommet sera fera également office de premier «grand oral» pour plusieurs têtes de liste, à seulement trois mois des élections européennes.

Créé il y a six ans à l’initiative d’un jeune chef d’entreprise bordelais, Nicolas Pereira, le World Impact Summit (WIS), sommet dédié aux acteurs et aux solutions en faveur d’une économie et d’une société de la transition écologique, ouvre ses portes ce jeudi 7 mars à Bordeaux, au Palais 2 l’Atlantique (parc des expositions).

Pour cette édition 2024, le sommet reçoit plusieurs figures féminines de la transition écologique, accueille Hillary Clinton en invitée d’honneur, et fait office de premier «grand oral» pour les principaux candidats aux élections européennes. Ces derniers viendront défendre leurs idées et présenter leurs programmes sur des thématiques liées à l'écologie, avant une rencontre avec les visiteurs et les exposants.

«accélérer la transition écologique»

Le World Impact Summit (WIS) à Bordeaux est un événement international dédié à l’exploration de solutions novatrices et durables face aux enjeux de la transition écologique. Il réunit plus de 10.000 participants et plus de 300 intervenants (leaders, entrepreneurs et experts) en vue de débattre et de proposer des initiatives à impact positif sur notre planète. Cet événement se présente comme le seul en France à «proposer d’unir économique, politique et institutionnel autour d’un objectif : accélérer la transition écologique».

Cette année, le sommet rassemblera des figures influentes du secteur, et notamment des femmes, telles que Jane Goodall, en tant que marraine, éthologue et anthropologue de renom, célèbre pour ses travaux sur les chimpanzés et son combat en faveur de la protection de la biodiversité, ainsi qu'Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’État américaine et ex-candidate à la Maison-Blanche, invitée d’honneur, qui donnera une conférence exclusive ce jeudi 7 mars au soir.

«Nous avons choisi d’inviter Hillary Clinton cette année en raison de son engagement historique en faveur de l’environnement», explique Nicolas Pereira, fondateur et président du WIS. «Nous voulons montrer avec le World Impact Summit qu’il est encore temps d’agir, que les solutions existent, charge à tous les acteurs publics et privés de se mettre autour de la table pour accélérer leur déploiement», ajoute Nicolas Pereira, également élu municipal dans le groupe d’opposition Bordeaux Ensemble, composé d’élus de droite et du centre.

En plus d'Hillary Clinton et de Jane Goodall, l'édition 2024 du sommet placée «sous le thème de l'engagement des femmes en faveur de la transition écologique» recevra également d'autres invités de marque, comme la militante climatique Camille Étienne ou encore le chercheur belge François Gemenne, coauteur du sixième rapport du GIEC. De nombreuses thématiques seront ainsi abordées, dont «l’énergie», «la finance durable», «le numérique responsable», les «transports et les mobilités», ou encore «l’agriculture et l’alimentation».

Premier «grand oral» pour les européennes

Outre ses invités prestigieux et ses spécialistes de l’écologie, les principales têtes de listes pour les élections européennes sont également attendues lors de ce sommet, pour leur premier «grand oral» politique, sur le thème de la transition écologique, à seulement trois mois du scrutin prévu le 9 juin prochain.

Manon Aubry, de la France insoumise, Jordan Bardella, du Rassemblement national, Raphaël Glucksmann, de Place publique et du Parti socialiste, Léon Deffontaines, du Parti communiste et enfin Valérie Hayer, tête de liste Renaissance, viendront ainsi défendre leurs idées et présenter leur programme sur des thématiques imposées, face à un auditoire composé de professionnels du secteur, d'experts et de visiteurs.

Selon le programme communiqué par les organisateurs, chaque candidat aura ainsi 15 minutes sur scène pour répondre à des questions concernant trois thématiques : Agriculture, Énergie, et Mobilités et transports. Puis, chacun bénéficiera de quelques minutes pour aborder le thème de son choix. Ce «grand oral» se terminera enfin par une visite, pour tous les candidats, du village des exposants, et par une rencontre prévue avec les visiteurs.