50 ans de l'aéroport Charles-de-Gaulle : de l'envol du Concorde à l'arrivée des taxis-volants, retour sur une aventure française de l'aviation

Ce vendredi 8 mars, l'aéroport international de Paris-Charles-de-Gaulle fête son 50e anniversaire. Un cap historique pour ce site qui a vu la légende de l'aviation s'écrire sous ses yeux.

C'est un véritable symbole de la puissance française à l’international et un vecteur essentiel du tourisme mondial. Ouvert le 8 mars 1974, l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle célèbre son 50e anniversaire ce vendredi.

Au cours des 50 dernières années, l’aéroport situé à Roissy (Val-d’Oise) a été un acteur et spectateur essentiel au développement de l’aviation, aussi bien sur la scène nationale qu’internationale.

Le 13 mars 1974 et après dix années de travaux dans le nord de l’Île-de-France, l’aéroport francilien a accueilli le premier appareil commercial de son histoire, un Boeing 747 de la compagnie américaine TWA en provenance de New York (États-Unis).

Le premier d’une très longue série : selon les données du groupe ADP, plus de 30.000 avions ont atterri ou décollé de l’un des trois terminaux de l’aéroport situé dans le Val-d’Oise pour le seul mois de janvier 2024.

Deux années après son ouverture, l’aéroport Charles-de-Gaulle, nommé en l’honneur du premier président de la Ve République, fait la rencontre du supersonique : le 21 janvier 1976, le Concorde, fruit d’une collaboration entre la France et la Grande-Bretagne, a effectué son premier vol commercial au départ de Paris et à destination de Rio de Janeiro en passant par Dakar.

Le hasard a également fait que l’unique accident mortel enregistré sur un Concorde a été au départ de l’aéroport Charles-de-Gaulle, avec le vol 4590 d’Air France à destination de New York qui s’est écrasé à Gonesse le 25 juillet 2000, moins de deux minutes après son décollage. Un crash qui a fait 113 victimes, dont quatre au sol.

Malgré le retrait du Concorde de la circulation, l’aéroport de Roissy a vu de nombreux avions de prestige passer par son tarmac, en allant de l’Embraer 190 au Boeing 737, en passant par l’Airbus A380, le plus grand avion du monde.

Assemblé sur le site de Toulouse, ce colosse des airs a effectué son apparition dans le paysage de Charles-de-Gaulle en 2007 devant des centaines d’employés du groupe ADP.

Au cours de ces 50 années, l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a connu de nombreux ajustements afin de poursuivre sa mission initiale, qui était de fluidifier le trafic aéroportuaire sur la région parisienne, dans les aéroports d’Orly et du Bourget.

Tourné vers l’avenir avec une modernisation générale lui permettant de figurer parmi les dix aéroports les plus fréquentés au monde en 2022, l’aéroport du nord de l’Île-de-France fera également partie de la danse pour les Jeux olympiques de Paris 2024, aussi bien en tant que principale zone d’accueil des touristes, mais également en tant que point de départ d’un projet futuriste : le taxi-volant.

Parmi les projets de taxis-volants, seul un pourrait être expérimenté à temps pour les Jeux de Paris : le Volocopter de l’entreprise allemande, Volocity. Cet engin biplace devrait, en cas de certification, permettre de relier l’aéroport Charles-de-Gaulle à celui du Bourget, situé à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau de Roissy.

Next stop… #PARIS! We are partnering with @iledefrance, @GroupeADP and @RATPgroup Group to test our VoloCity flights at Pontoise air field. The goal is to have #UrbanAirMobility implemented for the 2024 @Olympics games! Retweet if you are as excited as we are! #VoloInParis pic.twitter.com/t30XrWcb1k

— Volocopter (@volocopter) September 30, 2020