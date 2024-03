Galères à Paris : une fuite d'eau paralyse la circulation dans le Bois de Boulogne pendant une semaine

Depuis une semaine, le trafic routier est fortement perturbé à cause d’une fuite d’eau, occasionnant plusieurs kilomètres de bouchons dans le Bois de Boulogne. Un retour à la normale est prévu pour ce vendredi 8 mars, sans pour autant exclure une prolongation jusqu’à lundi prochain.

La circulation routière a été fortement perturbée dans le Bois de Boulogne (Paris 16e) pendant une semaine à cause d'une fuite d'eau, provoquant la fermeture de certaines voies et semant le chaos parmi les usagers habituels de cette route très fréquentée de la capitale et de ses villes limitrophes, a appris CNEWS de sources concordantes.

L'incident, dû à une canalisation défectueuse sur le «réseau d'eau de Paris», a nécessité la fermeture de l'avenue de l'hippodrome dans le sens de Paris, entre la route de Sèvres à Neuilly et la route Marguerite, pour des raisons de sécurité, a indiqué la ville de Paris sur le réseau social X.

Bonjour, nous n'avons pas d'élément à ce sujet pour l'heure. Pour être complet, une importante fuite d’eau a nécessité la fermeture de certaines voies dans le bois pour des raisons de sécurité. — Paris j'écoute (@Parisjecoute) February 29, 2024

En outre, la barrière à l'entrée du bois, après l'hippodrome en direction de Paris, a été abaissée afin de dévier la circulation et de faciliter l'accès aux équipes liées aux travaux.

Des automobilistes en colère

Les habitants et les usagers fréquents de cette route, notamment ceux qui empruntent la voie allant de Suresnes à Paris, ont partagé leur frustration et mécontentement face à l‘absence de communication de la ville.

@mairiedu16 c’est normal la fermeture intempestive du bois de Boulogne entre Suresnes et Boulogne? À priori à la mairie personne n’est au courant et on ne peut pas joindre le service concerné parce qu’ils n’ont plus de téléphone… #doucefrance — Emilien Eychenne (@giraphmomo) February 26, 2024

Désobéissance citoyenne générale ce matin avenue de l’hippodrome





Sans surprise il n’y a aucune raison à cette fermeture intempestive, ça roule jusqu’à Passy !#saccageparis #BoisdeBoulogne #suresnes pic.twitter.com/zykyqP5L4G — jm (@jm37000) March 6, 2024

Un retour à la normale est prévu ce vendredi 8 mars, toutefois, les autorités préviennent que la situation pourrait être résolue au plus tard lundi 11 mars dans la matinée.