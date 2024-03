Vents violents : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi, Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune pour vents violents. Le sud du pays est particulièrement concerné.

Sont concernés : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, le Tarn, l’Aveyron, le Cantal, l’Hérault, le Gard et enfin, les Bouches-du-Rhône.

Ainsi, le vent sera fort sur la moitié sud, notamment en Occitanie, sur le relief de l'Auvergne, et avec un épisode tempétueux sur le haut relief pyrénéen la nuit suivante. De fortes rafales pourront atteindre le piémont du pays basque.

Il est donc recommandé de rester vigilant et informé de l’évolution de la situation. Météo-France alerte notamment sur des risques de perturbations de la circulation routière et de potentiels dégâts comme des toitures et cheminées endommagées, des arbres arrachés ou encore des coupures d'électricité dans les départements concernés.