Dépression Monica : cinq nouvelles personnes, dont deux enfants, portées disparues

Cinq nouvelles personnes, dont deux enfants, sont portées disparues dans le Gard, emportées par les crues en tentant de traverser des ponts en voiture dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué dimanche matin la préfecture.

Six personnes sont actuellement portées disparues dans le Gard, emportées par les crues générées par la tempête Monica.

Un père et ses deux enfants de 4 et 13 ans ont été emportés à Dions, au nord de Nîmes, vers 23h30 samedi, et deux autres personnes à Goudargues, dans le nord du département, dimanche vers 05h, a précisé lors d'un point presse Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture.

Les personnes disparues à Dions étaient dans leur véhicule lorsqu'ils ont pu appeler les secours après s'être engagées sur le pont. La mère de famille, présente dans la voiture, a pu être retrouvée et secourue par les sauveteurs, et a été transportée à l'hôpital.

Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, un hélicoptère de la gendarmerie survole actuellement la zone afin de retrouver les autres occupants du véhicule. De plus, un PC de crise avec des pompiers a été installé à Russan, commune voisine de Dions.

Les deux personnes disparues à Goudargues sont deux femmes âgées de 47 et 57 ans, qui étaient également à bord d'un véhicule, sur un pont submersible. Elles se rendaient en Espagne.

Un automobiliste était déjà porté disparu samedi soir à Gagnières, dans le nord du département.