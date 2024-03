Est-il vraiment interdit de tailler ses haies après le 15 mars ?

A l’approche du printemps, les particuliers consacrent plus de temps à l’entretien des jardins et espaces extérieurs. Est-ce vraiment interdit de tailler ses haies après le 15 mars ?

Plus que quelques jours pour tailler vos haies ? A l’arrivée des beaux jours, l’entretien de son jardin ou son espace extérieur devient primordial. Cependant, il existe des réglementations strictes en matière de coupe et d’arrachage de haies. Ainsi, il est vivement recommandé de ne pas effectuer de travaux sur les haies à partir du 15 mars, et jusqu’au 31 juillet.

La saison de la nidification commence pour les oiseaux, et afin de ne pas les déranger ou les déloger durant cette période cruciale, l’Office français de la biodiversité recommande très vivement de ne pas tailler ou élaguer haies et arbres jusqu'au 31 juillet.

Souvent une simple recommandation pour les particuliers

Pour les particuliers et les collectivités, il s’agit d’une recommandation et non d’une interdiction au niveau national. En revanche, il peut exister des réglementations locales en vigueur pouvant imposer des interdictions.

En réalité, la règle s’applique également et surtout aux agriculteurs, avec une petite différence : la période d’interdiction stricte de taillage de haies s’étend du 16 mars au 15 août, comme le rappelle le site du gouvernement.

De plus, les contrevenants à cette réglementation s’exposent à 150.000 euros d’amende et une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement, pour «atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques et pour destruction de leur habitat».