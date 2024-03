Europe «aux frontières grandes ouvertes», slogan officiel, opération «grand dévoilement»… Ce qu’il faut retenir du premier meeting de campagne de Reconquête

Ce dimanche 10 mars, le parti Reconquête a organisé à Paris un grand meeting pour lancer sa campagne des élections européennes. Un événement marqué par un discours de la tête de liste Marion Maréchal et d’Eric Zemmour, le président et fondateur du parti. Voici ce qu'il faut en retenir.

Une ode à la France, à l’Europe et à la civilisation européenne. A l’occasion du meeting de lancement de campagne du parti Reconquête pour les élections européennes, organisé au Palais des Sports de Paris ce dimanche, le fondateur du parti Eric Zemmour a prononcé un discours aux forts accents civilisationnels.

«L'Europe est une seule et même civilisation»

S’il a néanmoins rappelé en préambule de sa prise de parole que «la France est notre obcession», le président du parti a ainsi loué les vertus du Vieux Continent, dépeint comme «un miracle» qui «illumine le monde».

«En quelques siècles, l’Europe a tout inventé. Le monastère, le style gothique, le chant grégorien, la lettre de change, la féodalité, le canon, l’imprimerie, la musique symphonique, la boussole, la machine à vapeur, l’électricité, le moteur à explosion, le train, le cinéma, l’avion et j’en passe…», a ainsi rappelé Eric Zemmour. Il en a profité pour citer les noms des grands hommes qui ont permis de révolutionner l’histoire européenne lors des derniers siècles.

«C’est l’Europe qui avec ses bateaux a relié le monde. C’est l’Europe qui avec ses règles d’hygiène, ses vaccins et ses médicaments a soigné l’univers. C’est l’Europe qui a séparé le temporel et le spirituel. C’est l’Europe qui a inventé l’individu, l’émancipant de la loi du clan et des tribus. C’est en Europe qu’est née la révolution industrielle, ainsi que la révolution des Lumières», a poursuivi le créateur de Reconquête.

Eric Zemmour a assuré que chaque avancée réalisée au cours de l’Histoire par les Européens a profité à chaque nation qui compose le continent. «A chaque fois qu’une nouveauté technique, intellectuelle, artistique, politique, économique, scientifique était inventée dans un coin quelconque de l’Europe, et très souvent ce coin s’appelait la France, c’est tout le continent qui en quelques années le faisait sien», a affirmé ce dernier.

Éric Zemmour : «L'Europe n'est pas un pays, l'Europe n'est pas un peuple ni une nation, mais c'est bien une seule et même civilisation» pic.twitter.com/CnZaQkgoUf — CNEWS (@CNEWS) March 10, 2024

«L’Europe n’est pas un pays, l’Europe n’est pas un peuple ni une nation mais c’est bien une seule et même civilisation. Une seule et même civilisation forgée par le judéo-christianisme et l’esprit gréco-romain. Ceux qui se reconnaissent dans cet héritage se l’approprient et veulent le perpétuer, ce sont des Européens. Tous ceux qui ne le reconnaissent pas sont d’une autre civilisation», a poursuivi Éric Zemmour.

Il en a aussi profité pour critiquer le mouvement woke qui prend selon lui une place de plus en plus importante sur le Vieux continent.

Éric Zemmour : «Cessez de couvrir La Joconde de sauce tomate et remerciez le ciel de vous avoir fait naître ici et pas ailleurs» pic.twitter.com/Snhash0u7B — CNEWS (@CNEWS) March 10, 2024

«Aucune autre civilisation n’a été aussi brillante, aussi déterminante, aussi créative, aussi utile, aussi admirable que la nôtre. Je le dis avec la plus grande fermeté aux wokes qui détestent l’histoire de l’Europe, je le dis à tous ces punks à chien qui considèrent l’Occident comme le mal absolu, je leur dis : “grandissez un peu, lisez quelques livres et cessez de couvrir la Joconde de sauce tomate et remerciez le ciel de vous avoir fait naître ici et pas ailleurs“», a critiqué Éric Zemmour.

Eric Zemmour ironise sur François Hollande

Alors qu’il citait les grands hommes qui ont façonné l’Europe au cours des derniers siècles, que ce soit sur le plan artistique, scientifique, politique ou encore culturel, Eric Zemmour a glissé le nom de l’ancien président de la République François Hollande.

Cette pique a provoqué une vague de sifflets de l’auditoire, ainsi que les rires du public. «C’est quand même bizarre, vous avez trouvé l’intrus tout de suite», a ironisé le président de Reconquête avec un large sourire affiché sur le visage.

Un slogan brandi comme un «étendard»

Après le président du mouvement, la chef de file Reconquête aux élections européennes 2024 Marion Maréchal a pris la parole. Elle a profité pour expliquer le slogan choisi par sa formation politique pour le scrutin prévu début juin.

«Nous voulons simplement retrouver le chemin de la fierté disparue, nous voulons simplement pouvoir être fiers d’être Français et bien justement, nous en avons fait notre slogan de campagne : “La France fière“. C’est notre cri de ralliement, c’est notre étendard, c’est notre espérance», a assuré cette dernière.

Marion Maréchal : «Attention Monsieur Erdogan, nous aussi, nous avons notre fierté, nous savons d'où nous venons et où nous allons, nous savons que nous avons 1.500 ans d'histoire à défendre» pic.twitter.com/2GW5xAWhZ2 — CNEWS (@CNEWS) March 10, 2024

«Je veux prendre une minute pour répondre aux provocations du président turc Erdogan qui tente régulièrement de nous humilier en menaçant de conquérir l’Occident. Lui qui au lendemain des ignobles attaques du 7 octobre en Israël a osé nous lancer : “Occident, voulez-vous reprendre le combat entre la croix et le croissant ?“ Alors je lui réponds en votre nom : “attention M. Erdogan, nous aussi nous avons notre fierté, nous aussi nous savons d’où nous venons et où nous allons, nous savons que nous avons 1.500 ans d’histoire à défendre», a affirmé Marion Maréchal.

«L’Europe ne sera jamais ni conquise ni soumise»

Elle a poursuivi en mettant en avant les nombreuses victoires militaires françaises face aux forces arabes venant de différents pays lors des siècles derniers.

«Alors M. Erdogan, cessez vos intimidations et rappelez-vous de nos victoires à Poitiers, à Lépante, à Vienne… L’Europe est encore vivante et elle ne sera jamais ni conquise, ni soumise», a assuré Marion Maréchal devant une foule acquise à sa cause.

«Par une propagande médiatique et politique insupportable qui vise à culpabiliser le peuple historique par les sempiternelles accusations de racisme et d’islamophobie, qui sont censées agir sur nous comme un virus paralysant, de nombreuses puissances étrangères et organisations islamistes profitent de cette immigration anarchique en Europe pour mener des entreprises de déstabilisation, pour subvertir notre jeunesse (…) ou recruter des soldats jihadistes porteurs de mort…», a ajouté la chef de file Reconquête.

Elle a conclu son propos sur cette thématique en mettant en avant les enjeux importants sur le plan civilisationnel de cette prochaine élection au niveau européen.

«Si nous continuons dans cette voie, je vous le dis et disons-le partout autour de nous, c’est simple : il y a seulement deux issues qui s’offrent à nous, la soumission ou la conversion. Je ne veux ni de la soumission, ni de la conversion», a alerté Marion Maréchal.

une opération «grand dévoilement» lancée

La tête de liste Reconquête a dévoilé lors de ce meeting la mise en place d’une opération d’ampleur dès la semaine prochaine pour révéler les effets néfastes de l’islamisation qui touche la France.

«Nous sommes là pour porter la voie de la résistance et de la reconquête en France et en Europe. Je vous l’annonce solennellement aujourd’hui, j’ai décidé de lancer dès la semaine prochaine et jusqu’au 9 juin, en France comme partout en Europe, pour la première fois l’opération du “grand dévoilement“», a affirmé Marion Maréchal.

«Je dévoilerai, preuves à l’appui, l’avancée fulgurante et les conséquences de l’islamisation sur notre continent. Partout, nous pointerons ce que les autres partis n’osent pas aborder, ce que les médias font exprès de vous cacher et que pourtant, tous les peuples européens voient avec leurs yeux du bon sens. Nous allons montrer, démontrer, dénoncer, dévoiler tous les moments et tous les lieux où notre civilisation cède le pas et où une autre civilisation la remplace», a ajouté cette dernière.

Elle a enfin cité des exemples concrets et des chiffres allant dans le sens de ses propos.

«Nous devons montrer le refus des femmes de se faire soigner par un homme dans un hôpital, les horaires séparés dans les piscines publiques, la multiplication des prières de rues, les revendications communautaires dans nos écoles avec les repas halal, dans les clubs sportifs avec les demandes de rupture du jeûne en plein match, les joueuses en hijab et les prières dans les vestiaires…», a répertorié Marion Maréchal.

«Nous devons montrer aujourd’hui que près d’un million de femmes portent le voile islamique en France. C’est 55 % de plus qu’il y a dix ans. Il y a 80.000 lycéens musulmans radicalisés selon une enquête du Figaro. Près de 200.000 femmes sont aujourd’hui contraintes au mariage forcé en France. 60.000 femmes sont victimes d’excision ou de mutilations. 1.000 nouveaux commerces halal ont ouvert en France l’an dernier. Notre pays compte aujourd’hui 2.500 mosquées contre seulement deux il y a deux siècles», a conclu la chef de file Reconquête.