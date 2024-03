Européennes 2024 : Reconquête lance ce dimanche sa campagne par un grand meeting parisien

Ce dimanche 10 mars, le parti Reconquête organise son meeting de lancement de sa campagne des élections européennes au Palais des Sports à Paris. Un événement marqué par un discours de la tête de liste Marion Maréchal et d’Eric Zemmour, le président et fondateur du parti.

Après le Rassemblement national et la majorité, c’est au tour de Reconquête de lancer sa campagne des européennes.

Le parti organise ce dimanche un grand meeting au Palais des Sports à Paris. Au programme, les principaux cadres du mouvement prendront la parole, à commencer par Eric Zemmour, président du parti, mais aussi Marion Maréchal, tête de liste pour Reconquête, dont le scrutin se déroulera le 9 juin.

L’ancienne députée a la lourde tâche de permettre au parti sorti de terre lors de l’élection présidentielle de 2022 d’obtenir ses premiers élus. Pour cela, la liste devra atteindre au moins 5% des voix.

«Renouer avec l’Europe des peuples»

Alors que les enjeux de ces élections sont multiples, la liste de Reconquête entend mettre en avant la lutte contre l’immigration et le rétablissement des frontières à l’échelle européenne.

Invité de CNEWS le 5 février dernier, Guillaume Peltier, deuxième sur la liste du parti, s’est montré confiant quant à une éventuelle victoire de la droite lors de ce scrutin.

«Pour la première fois, la coalition des droites, avec nos alliés Giorgia Meloni, Viktor Orban, Santiago Abascal et Marion Maréchal, cette coalition peut obtenir la majorité absolue. 49% des sièges à l'heure où nous parlons. Il manque juste quelques députés français, ceux de Reconquête. Si nous parvenons à élire, avec Marion, des députés européens, alors je le dis aux Français, nous pourrons rétablir les frontières, mettre fin à l'immigration, mettre fin à cette Commission de Bruxelles et renouer avec l'Europe des nations et des peuples», déclarait-il.

Dans son programme, Reconquête entend également défendre la suppression du droit du sol et du regroupement familial.

Selon les principaux sondages, Marion Maréchal serait actuellement créditée entre 5 et 7% des voix le 9 juin prochain.