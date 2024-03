Météo : jusqu'à quand la pluie va-t-elle durer ?

Entre les crues, les fortes pluies et les rafales de vent importantes, la météo a été très variable et parfois compliquée sur le territoire français. Le soleil fera-t-il son retour cette semaine ?

De nombreux départements français ont été placés en vigilance jaune et orange aux intempéries ce week-end. Si cette dernière quinzaine d’hiver devrait être plus calme, la pluie continuera toutefois de tomber sur une grande partie du territoire français.

Il fera au mieux gris et très nuageux lundi et mardi sur quasiment toute la France, avec des pluies éparses dans la moitié nord, et quelques belles éclaircies dans le sud-ouest et le sud-est. Les températures oscilleront entre 6° C et 17° C.

Mercredi devrait être une journée non-pluvieuse sur tout l’Hexagone, et le soleil gagnera du terrain. Les températures vont suivre : jusqu’à 19° C sont attendus dans la moitié sud, et 13° C au minimum dans le nord.

Du soleil sur toute la France à partir de jeudi

L’arrivée du printemps se fera sentir jeudi, avec de beaux rayons de soleil sur toute la France, et des températures pouvant atteindre 22° C par endroits. Quelques nuages persisteront tout de même près de la Manche.

Cependant, cet air printannier devrait être de courte durée puisque la pluie fera son retour vendredi, sur toute la France, avec une exception pour le sud-est et la Corse, et durera tout le week-end.