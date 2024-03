Européennes 2024 : écologie, travail, paix en Europe… Le Parti communiste a lancé sa campagne ce lundi

Le Parti communiste français a lancé sa campagne des européennes ce lundi 11 mars. La tête de liste Léon Deffontaines a défendu un programme basé sur l’écologie, le travail et la paix en Europe.

«Nous nous adressons à celles et ceux qui ne se reconnaissent ni dans le discours du Rassemblement national, ni dans celui de la majorité présidentielle». Ce lundi 11 mars, Léon Deffontaines, tête de liste du Parti communiste aux élections européennes, a tenu une conférence de presse pour y présenter ses collaborateurs qui l’accompagneront lors de cette campagne.

Lors de sa prise de parole, celui-ci a déclaré vouloir «construire une autre Europe», qui «s’oppose à l’Europe libérale telle qu’elle est construite aujourd’hui».

A noter, que cette liste rassemblera, au-delà des communistes, trois autres formations politiques. En effet, la Gauche républicaine et socialiste (GRS) avec la candidature d’Emmanuel Maurel, député européen sortant, en 3e position ou encore celle de Sophie Camard, Maire du premier arrondissement de Marseille, en 20e position, mais aussi l’Engagement, parti fondé par Arnaud Montebourg, avec Samia Jaber en 6e position, et enfin Les radicaux de gauche (LRDG) avec Isabelle Amaglio-Terisse en 10e position, mèneront la bataille des européennes avec Léon Deffontaines.

Trois grands axes

Au cours de cette campagne, le Parti communiste défendra trois grands axes principaux. «Nous devons porter une voix de paix sur la scène internationale», a déclaré Léon Deffontaines, défendant la position de sa liste. «Nous devons aider les Ukrainiens face à l’invasion, envoyer des armes, mais il faut surtout que la France et l'Union européenne puissent porter un traité de paix».

Le parti présidé par Fabien Roussel entend également mettre en avant la question du travail et du pouvoir d’achat. «Nous voulons que l’Union européenne soit un levier pour réindustrialiser et non pour mettre en concurrence», a jugé Léon Deffontaines, souhaitant un «engagement des coopérations industrielles» à échelle européenne.

Enfin, Léon Deffontaines a annoncé qu’il ferait de l’écologie «une des priorités de cette campagne». «Si nous voulons atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra engager partout sur notre territoire des grands travaux utiles», a-t-il considéré. Pour détailler son programme, la jeune tête de liste de 27 ans s’est dit en faveur d’un important chantier de réindustrialisation et de rénovation de bâtiments.

S’il est élu le 9 juin prochain, il a promis également d’engager une importante campagne pour «développer les infrastructures ferroviaires et fluviales afin de mettre un terme aux camions».

Selon la plupart des sondages, la liste communiste serait créditée entre 2,5 et 4% des intentions de vote. Le premier meeting de Léon Deffontaines se tiendra le 11 avril prochain à Amiens.