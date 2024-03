«Nous vivrons» : Laurent Nuñez annonce avoir «identifié les auteurs» des agressions contre le collectif pendant la manifestation du 8 mars

Ce lundi 11 mars, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a révélé avoir «identifié les auteurs» des agressions contre le collectif féministe «Nous Vivrons» lors de la manifestation de la Journée des droits des femmes. Il a également «saisi la procureure de la République».

Alors que des incidents se sont produits lors de la marche pour les droits des femmes, vendredi 8 mars, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé ce lundi avoir identifié les auteurs des agressions du collectif «Nous Vivrons» lors de la manifestation, et fait savoir qu’il a saisi la justice.

INFO : Laurent Nunez annonce avoir "saisi la justice" et "identifié les auteurs" des agressions du collectif « Nous Vivrons » lors de la manifestation du 8 mars. #Les4V @NunezLaurent pic.twitter.com/qUIoQeUnmp — Telematin (@telematin) March 11, 2024

«Il y a eu des jets de projectiles qui ont été effectués contre ce groupe, contre ce collectif, donc j’ai évidemment saisi la justice, et nous avons déjà identifié les auteurs, et donc j’ai saisi la procureure de la République de Paris avec des noms précis de personnes», a précisé Laurent Nuñez.

Le collectif «Nous Vivrons», né après le 7 octobre et fondé pour lutter contre l’antisémitisme, avait défilé aux côtés d'autres associations féministes vendredi 8 mars pour défendre les droits des femmes et plus spécifiquement ceux des victimes israéliennes des massacres du 7 octobre.

Après avoir reçu «des insultes, des menaces, des jets de projectiles et gaz lacrymogènes», le collectif avait été exfiltré de la marche par la police.