«Marée du siècle» à Saint-Malo : les images impressionnantes de la montée des eaux (vidéo)

Le niveau de l’eau est monté jusqu’à 13,47 mètres ce mardi à Saint-Malo, faisant de cette marée dans la ville portuaire la plus importante de l’année. Les nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux en témoignent.

La «marée du siècle» avait été annoncée pour ce mardi 12 mars à Saint-Malo. Avec un coefficient de 117, fidèle aux estimations du Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), la ville portuaire a été vivement secouée par cette marée exceptionnelle.

La mer a largement débordé au cours de la matinée, notamment aux abords du quai Solidor, où se trouve l’Établissement national des invalides de la marine. À 8h40, la hauteur d’eau est allée jusqu'à 13,47 mètres, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis plusieurs années.

Sur les réseaux sociaux, des images ont été largement diffusées témoignant de l’importance de cette marée.

Pour rappel, la hauteur d’eau correspond au niveau de la «marée astronomique calculée en fonction de la position des astres (Lune et soleil)», a précisé à CNEWS le Shom. Il s’agit donc de la hauteur de la mer par rapport au zéro hydrographique (un niveau théorique en dessous duquel le niveau de la mer ne descend que très exceptionnellement).

Si celle-ci a vivement impressionné les habitants, les vagues, elles, n’ont pas été aussi spectaculaires que l’on aurait pu l’imaginer, d’autant plus pour une marée de cette ampleur. Les forts coefficients recensés en ce jour n’ont pas non plus été provoqués par le vent et la houle.