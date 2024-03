Trafic de drogue : 13 membres présumés du gang marseillais «DZ mafia» interpellés

Treize membres présumés du gang marseillais «DZ mafia» impliqué dans un vaste trafic de drogue, ont été interpellés, a-t-on appris ce mardi 12 mars.

Treize membres présumés de la « DZ mafia », un des principaux gangs impliqués dans le trafic de stupéfiants marseillais, ont été interpellés mardi à Marseille et à Rennes dans le cadre d’une enquête pour tentative de meurtre en Espagne, a indiqué une source proche du dossier.

Ces arrestations ont été menées par l’Office central de la lutte contre la criminalité organisé (OCLCO) de la police judiciaire, a précisé cette source, confirmant une information de France Inter. Elles interviennent quelques jours après l’interpellation, au Maroc, du chef présumé du clan Yoda, rival de la «DZ mafia».

Les suspects, âgés de 15 à 25 ans, sont soupçonnés de tentative d’homicide en janvier 2023 sur un Marseillais de 43 ans, lui-même connu pour règlement de comptes et trafic de drogue, selon France Inter. Une guerre de territoire pour le contrôle des juteux points de deal - jusqu’à 80.000 euros de chiffre d’affaires quotidien pour certains - entre le clan Yoda et la «DZ Mafia» a ensanglanté Marseille l’an dernier.

49 règlements de comptes mortels en 2023

Quelque 35 de ces «narchomicides» étaient directement liés aux rivalités entre ces deux clans, avait souligné en janvier Pascal Bonnet, adjoint à la police judiciaire dans le sud de la France.

La DZ Mafia - organisation criminelle dont le nom «DZ» fait référence aux mots arabes «el-Djazaïr» ou «Dzaïr», qui signifient «Algérie» - est responsable d’une grande partie des 49 règlements de comptes mortels - dont quatre victimes collatérales, et 123 blessées dans les violences liées au trafic de drogue - qui ont eu lieu en 2023 à Marseille. Le groupe criminel est apparu dans le quartier de la Paternelle dans le 14e arrondissement de Marseille.

Cette organisation criminelle, créée en 2020 par Mehdi Abdelatif L dit le «Tic», est également responsable d’un vaste trafic de stupéfiants entre l’Espagne et la France. Ce cartel est en possession de finances estimées en dizaines de millions d’euros, des technologies de pointe, des liens et contacts dans toute l’Europe, au Maghreb et aux Emirats arabes unis.