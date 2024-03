Aide à l'Ukraine : «Il était temps de mettre des limites à un président sans limites», justifie Sébastien Chenu après l'abstention des députés RN

Invité de La Grande interview ce mercredi 13 mars, le député Rassemblement national du Nord Sébastien Chenu a expliqué l'abstention des parlementaires du RN lors du vote de l'aide militaire à l'Ukraine. «Avec Marine Le Pen, nous avons pensé qu’il était temps de mettre des limites à ce président sans limites», a-t-il estimé.

Pourquoi s’abstenir ? Mardi soir, les députés ont voté par 372 voix contre 99 en faveur de la stratégie française d'aide à l'Ukraine, lors d’un vote non contraignant à l’Assemblée nationale. En revanche, comme annoncé dans l’hémicycle par Marine Le Pen, les 88 députés du Rassemblement national se sont abstenus, partagés entre leur souhait de «manifester leur soutien» à l'Ukraine et leur refus d'un accord faisant «courir le risque d'une aggravation du conflit».

Et pour Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord et invité de La Grande interview ce mercredi 13 mars : «nous avons pensé, avec Marine Le Pen, qu’il était temps de mettre des limites à ce président sans limites». Selon lui, «la crise agricole et la crise énergétique que les Français connaissent sont les conséquences du conflit en Ukraine».

Éviter l'utilisation politique

Mais alors, pourquoi ne pas voter contre ? «Nous n’avons pas voté contre car nous savons très bien l’utilisation politique qui en aurait été faite. Gabriel Attal nous aurait associé de parfaite mauvaise foi à Vladimir Poutine. Cela montre bien que c’était la démonstration grotesque qu’il voulait faire», se justifie le député du Rassemblement national. Ce dernier précise tout de même que son parti veut soutenir l’Ukraine mais qu’il est en désaccord sur un certain nombre de conditions qui existent dans le texte.