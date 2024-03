Amphi de Sciences po bloqué par des soutiens à Gaza : «La direction de l'université devrait plier bagage, ces gens sont incompétents», affirme Sébastien Chenu

«La direction de l'université devrait plier bagage, ces gens sont incompétents», a affirmé ce jeudi sur CNEWS Sébastien Chenu au sujet de la polémique liée par l'amphi de Sciences po bloqué par des soutiens à Gaza.

Un blocus à Sciences Po par des soutiens à Gaza qui n'est pas tolérable. Alors que l'accès à un amphithéatre de l'établissement d'études supérieures est bloqué par des personnes soutenant la Palestine, le vice-président du Rassemblement National Sébastien Chenu s'est montré révolté par cette affaire.

«C’est le combat contre l'antisémitisme qui se joue là-bas aussi parce que lorsqu'on réalise qu'en France, dans des amphithéâtres de ce qui est censé former une élite intellectuelle de notre pays, on interdit à des étudiants d'entrer parce que "sionistes" sur la base de leur nom ?», a-t-il déclaré, jugeant cette méthode honteuse.

«Je pense que c'est très grave. Il faut des sanctions et on attend du ministère qu'il se bouge. C'est aussi une certaine forme de totalitarisme, d’empêcher du débat à Sciences Po, d’empêcher de l'expression à Sciences Po. On est à l'opposé de ce que notre pays devrait produire. Sciences-Po est sous la patte et sous le joug de l'islamogauchisme depuis très longtemps», a jugé le numéro 2 du RN sur le plateau de CNEWS.

«Ils sont faibles, ils cherchent à ménager la chèvre et le chou», a-t-il déclaré à propos de la direction de l'établissement, ajoutant que ce sont des gens «incompétents» et qu'ils «sont incapables de former l'élite française, ils sont simplement sous le joug d'un certain islamogauchisme». «Il en existe beaucoup dans l'université française, malheureusement», a-t-il estimé.