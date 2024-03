Arnaque aux faux compteurs Linky : Enedis alerte sur cette escroquerie de plus en plus répandue

La société Enedis a décidé d'alerter ses clients face à la hausse des escroqueries liées aux compteurs Linky et aux usurpations d'identité de ses agents.

Un nouveau fléau. Dans un récent communiqué officiel, le gestionnaire du réseau électrique a dénoncé la multiplication des fraudes liées aux compteurs Linky et aux cas d'usurpation d'identité de son personnel.

Ainsi, l’entreprise a tenu à mettre en garde ses 37,5 millions d’usagers en France de «l’utilisation de son nom et de l’identité de certains de ses collaborateurs à des fins frauduleuses, telles que la réalisation de modifications dangereuses et illégales sur le tableau électrique de ses clients, faussant ainsi leur consommation d’électricité».

L'entreprise rappelle qu'elle ne procède à «aucun démarchage commercial et ne vend aucun produit ou service qui altéreraient l’intégrité du tableau électrique de ses clients afin de réduire partiellement ou totalement le montant à payer».

Un numéro à contacter en cas de doute

Elle a aussi précisé que ses agents interviennent sur le branchement électrique, l'installation de compteurs Linky, la relève des consommations, les dépannages en cas de coupure et la mise en service de contrats.

De plus, les clients sont toujours informés à l'avance d'une intervention, notamment par e-mail. Ainsi, en cas doutes sur l'identité d'un agent ou la légitimité d'une intervention, notamment sans de rendez-vous préalable avec la compagnie, Enedis a encouragé ses clients à contacter l'entreprise au 09.70.83.19.70. Il est également possible de signaler tout problème à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Jusqu’à 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement

La société a déclaré qu'elle déposerait systématiquement une plainte pour les vols d'énergie, passibles de lourdes sanctions pénales allant jusqu'à 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement, avec éventuellement d'autres infractions retenues selon le Code pénal. Les individus qui falsifient les compteurs peuvent être poursuivis, de même que ceux qui acceptent ces fraudes, sans oublier les clients d'Enedis.

En décembre 2023, deux individus ont été condamnés à Besançon (Doubs) pour avoir organisé une escroquerie visant à réduire la consommation électrique enregistrée sur des compteurs Linky. L'arnaque leur permettait de réduire jusqu’à 75 % la consommation électrique enregistrée, et ils facturaient cette opération entre 1.000 et 2.500 euros.

Le technicien a écopé de deux ans de prison, dont un avec sursis, et doit rembourser Enedis, en plus de payer une amende de 10.000 euros. Quant à «la tête pensante» de cette fraude, elle a été condamnée à un an de prison avec sursis probatoire et doit également rembourser également Enedis.