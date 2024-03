La dessinatrice Coco menacée de mort après un dessin sur la famine à Gaza

La dessinatrice Coco, survivante de la tuerie de Charlie Hebdo en 2015, est la cible de menaces de mort après la publication d’un dessin évoquant la famine de la population civile bloquée à Gaza.

Insultes, menaces de mort, références à la tuerie de Charlie Hebdo… La dessinatrice Coco, de son vrai nom Corinne Rey, est victime de très violentes attaques après la publication lundi d’un de ses dessins pour Libération. La caricature en question, sous la vignette «Ramadan à Gaza», montre un jeune Gazaoui squelettique courant après des rats. Une femme le rappelle à l’ordre en lui disant : «T-t-t pas avant le coucher du soleil», et a légende mentionne le «début d’un mois de jeûne».

Sur X, la dessinatrice a partagé plusieurs des messages qu’elle a reçus à la suite de la diffusion de ce dessin. «Petit florilège (tout petit hein) de conneries, menaces et messages antisémites reçus suite à ce dessin publié hier dans Libé. Un dessin (que j’assume parfaitement!) qui souligne le désespoir des Palestiniens, dénonce la famine à Gaza et moque aussi l’absurdité de la religion», a-t-elle déclaré.

Parmi les messages, plusieurs références à l’attaque terroriste du 7 janvier 2015, contre Charlie Hebdo, à laquelle Coco a survécu : «Ils auraient dû te liquider le 7 janvier» ou encore «Que Dieu ait pitié des frères Kouachi».

Solidarité de la rédaction de Libération

Plusieurs personnalités politiques ont également critiqué le dessin de Coco, notamment Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré sur X : «Vous n'aurez pas notre haine mais vous la méritez», ou encore la députée LFI Sarah Legrain, qui a jugé ce dessin «tout bonnement immonde».

La direction du journal Libération a publié un communiqué dans l’édition de ce mercredi à la suite du torrent d’insultes reçu par Coco. «La dessinatrice de Libération Corinne Rey («Signé : Coco») est victime d’une vague de menaces, d’injures et d’intimidations. Cette violence fait suite à la publication dans le journal du lundi 11 mars et sur les réseaux sociaux de Libération d’une caricature dénonçant la famine sévissant à Gaza à la suite des bombardements israéliens, tout en se moquant, comme Coco le fait régulièrement dans nos pages, des diktats des religions.»

«Ces attaques envers notre consœur ne doivent en aucun cas être banalisées, et nous l’assurons de notre solidarité et notre soutien», a conclu la direction du journal et la société des journalistes de Libération.

Sur X, la dessinatrice, qui vit sous protection rapprochée, a remercié ses nombreux soutiens, et a indiqué qu’elle ne répondrait à aucune interview pour le moment, étant «concentrée» sur son prochain dessin et «bien déterminée à continuer de faire [son] travail».