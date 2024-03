«Paris Defence and Strategy Forum» : tout savoir sur la première conférence internationale sur la sécurité organisée par la France

La première édition du «Defence and Strategy Forum» se déroulera à Paris du 13 au 14 mars. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette première conférence internationale sur la sécurité.

Un premier rendez-vous pour penser la place de l’Europe dans un contexte international tendu sur le plan stratégique et militaire. Ce mercredi 13 et jeudi 14 mars, la France accueillera le premier «Paris Defence and Strategy Forum», organisé par l'Académie de défense de l'École militaire.

Ce matin au point presse, le général Benoît Durieux @DIRIHEDN a présenté la première édition du Paris Defence and Strategy Forum.





L’objectif de cette grande conférence internationale consacrée aux sujets de défense : identifier tous les ressorts des crises qui affectent… pic.twitter.com/dM0bZc2YTl — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) March 7, 2024

Placé sous le patronage de la Commission européenne, ce forum international inédit sera principalement dédié aux questions de la sécurité et de le défense européenne.

Il permettra également de réfléchir et de discuter du rôle de l’Europe en tant que carrefour géopolitique, mais également de la manière dont le continent se prépare face aux nombreuses menaces existantes, alors que la guerre en Ukraine a commencé il y a plus de deux ans.

D'anciens ministres de la Défense présents au rendez-vous

À l’occasion de cette immense conférence se déroulant sur deux jours, plus de 60 tables rondes et conférences seront organisées, animées par des personnalités majeures du monde politique et militaire européen.

Parmi les intervenants dévoilés par le ministère de la Défense figurent le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, ou encore l’ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian.