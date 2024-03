Anciens élèves illustres, admission, enseignements... Qu'est-ce que Sciences Po Paris ?

L'Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po ou Sciences Po Paris, est au cœur de l'actualité après la démission de son directeur, ainsi qu'une mobilisation propalestinienne organisée dans ses locaux. Mais quelle est au juste cette école, parmi les plus réputées de France et du monde ?

Fondés en 1872, les Instituts d'études politiques, plus communément appelés «Sciences Po», sont de grandes écoles où sont étudiées diverses disciplines, telles que les sciences politiques, l'économie, le droit, la sociologie, l'histoire, le journalisme ou encore les relations internationales.

Si un total de dix campus se réclament du nom de Science Po dont Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Lyon, Aix-en-Provence, Lille, Rennes et Saint-Germain-en Laye, c'est bien Science Po Paris et sa réputation internationale qui sont au cœur de l'actualité.

Un vivier d'illustres anciens élèves

À Paris, l'école est située dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, au cœur du 7e arrondissement. L'établissement a - et continue - de jouer un rôle majeur dans la formation des futurs dirigeants politiques, économiques et sociaux. En effet, Sciences Po Paris se distingue par son vaste réseau d'anciens élèves, qui regroupe des personnalités influentes dans divers domaines, notamment politique, à l'instar de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron ou du Premier ministre Gabriel Attal, passés également dans ses murs, mais aussi d'anciens présidents tels que Jacques Chirac, François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy.

Une ouverture aux quartiers populaires

L'accès difficile à ces établissements a longtemps contribué à leur renommée, en raison d'un processus de sélection rigoureux, comprenant généralement un examen écrit et des entretiens oraux. Outre les résultats scolaires, les critères d'admission mettaient l'accent sur les compétences de communication, la motivation et la capacité à analyser et à débattre des questions politiques et sociales.

Toutefois, depuis 20 ans maintenant, Sciences Po a modifié sa procédure d'admission pour inclure davantage de candidats issus de milieux populaires, mettant en place des «Convention d'éducation prioritaire» (CEP). Ce dispositif unique en France, comptant 200 lycées partenaires, offre la possibilité aux candidats d'être sélectionnés par leur lycée pour passer ensuite un entretien à Sciences Po.

Dans ce cadre, les élèves peuvent, entre autres, bénéficier d'ateliers de préparation et les candidatures soumises via Parcoursup empruntent une voie d’admission spécifique pour être examiné séparément.

Un rayonnement à l'international

Conclus uniquement avec des lycées de banlieue parisienne au départ, en 2021, l'institution a élargi ses partenariats à de nouveaux lycées, notamment en zone rurale et dans les territoires d’Outre-mer. Néanmoins, même si le chemin d’accès à Sciences Po est différent pour les élèves issus de CEP, il reste exigeant.

Sciences Po Paris met l'accent sur l'ouverture à l'international dans ses programmes d'enseignement et de recherche. L'école a des partenariats avec de nombreuses universités et institutions dans le monde, ce qui permet aux étudiants de profiter d'opportunités d'échange et de double diplôme. De plus, les cours sont souvent donnés dans plusieurs langues, reflétant une diversité et une ouverture d'esprit de l'institution.