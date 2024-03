Yaël Braun-Pivet : «On a un climat d’antisémitisme qui s’est installé dans notre pays»

«On a un climat d’antisémitisme qui s’est installé dans notre pays», a affirmé ce jeudi sur CNEWS la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a réagi aux mobilisations propalestiniennes ayant eu lieu à Sciences Po Paris.

«Un climat d'antisémitisme» présent en France. C'est le constat que tire Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, invitée sur le plateau de CNEWS ce jeudi 14 mars et qui a réagi à la situation à Sciences-Po, où des mobilisations en faveur de la Palestine ont lieu depuis plusieurs jours.

«Les universités et les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage où l'on forme notre jeunesse. Ces lieux ne doivent pas devenir des lieux de militantisme effréné», a-t-elle déclaré, jugeant que rebaptiser un amphithéâtre, «ce n'est pas acceptable».

«Il n'est pas acceptable non plus que des jeunes militants, très courageux, se couvrent le visage pour faire leur acte de militantisme. Moi, je ne le souhaite pas, cela doit se faire à visage découvert. Et puis il n'est pas acceptable de faire ses actes de racisme, d'antisémitisme ou que ce soit dans la société, mais encore plus encore plus dans une université», a poursuivi la présidente de l'Assemblée nationale.

Enfin, Yaël Braun-Pivet s'est exprimée sur le «climat d'antisémitisme qui s'est installé dans notre pays», précisant que les universités n'étaient pas les seuls lieux concernés et rappelant la grande marche citoyenne républicaine contre l'antisémitisme.

«En ce moment, il y a certaines personnes qui, d'une part, veulent importer un conflit qui a lieu aujourd'hui au Moyen-Orient et d'autre part, se servent de ce complot comme prétexte pour cibler une partie de la population et se livrer à des actes et avoir des propos antisémites», a-t-elle conclut.