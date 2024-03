JO 2024 : les bébés devront aussi avoir un billet pour la compétition, les parents en colère

Certains jeunes parents ont découvert que leurs bébés se verront refuser l'accès aux sites des Jeux olympiques s'ils n'ont pas leur propre billet. Ils demandent une modification des règles.

Voilà une nouvelle qui ne va pas améliorer la réputation des Jeux olympiques de Paris-2024. En effet, la réglementation stipule que «tous les spectateurs auront besoin d'un billet valide pour accéder à un site olympique, y compris les enfants de tous âges».

Une annonce qui a provoqué la colère de nombreux parents ou futurs parents qui dénoncent des règles «injustes, contre-nature et contraires à l’esprit de l’Olympisme». Les parents se confrontent également à un problème logistique. Les couples ayant acheté leur billet l'ont fait il y a parfois un an et demi et ont des difficultés à trouver une place supplémentaire.

Déconseillé de venir accompagnés d'enfants de moins de 4 ans

Contacté par plusieurs parents, le comité d'organisation des Jeux, qui a déjà essuyé des critiques concernant le prix des billets, a maintenu sa décision d'exiger que tous les participants, y compris les bébés dans les bras, aient leur propre place.

«Nous avons acheté des billets un an et demi avant l'événement, nous ne savions même pas que nous allions avoir un enfant. On ne pouvait pas être au courant et on ne peut pas résoudre le problème en achetant d'autres billets car ils sont vendus,» a raconté Tom Baker, un Londonien de 37 ans détenteur de billets pour les JO et qui attend son premier enfant avec son épouse, Kate, pour le mois de mai.

«De manière générale, Paris-2024 déconseille aux parents de venir accompagnés d'enfants de moins de 4 ans sur les sites de compétition», a indiqué le comité dans un communiqué. «Paris-2024 encourage chacun à considérer l'environnement particulier des enceintes sportives peu adapté au bien-être des jeunes enfants.»

Un cas de figure similaire à celui de Londres ?

Une discussion à ce sujet sur la plateforme en ligne Reddit va en ce sens et donne même des conseils sans détour aux parents. «Faites une faveur à votre enfant et trouvez-lui une baby-sitter, car aucun enfant n’appréciera de se retrouver dans une grande salle avec des milliers de personnes, beaucoup de germes en circulation et un bruit assourdissant», a entre autres écrit l'un des participants.

Il y a un précédent qui devrait peut-être redonner de l'espoir aux jeunes parents. En 2012, les JO à Londres avaient instauré la même réglementation que Paris, mais les organisateurs l'ont modifiée sous la pression du public et des médias.

Dans d’autres sports, les politiques varient. Pour l’Euro et la Coupe du monde de football, les enfants de tous âges doivent être assis et de nombreux grands clubs déconseillent d’emmener des bébés, mais ils sont souvent les bienvenus gratuitement dans des sports comme le rugby, le cricket ou l’athlétisme.