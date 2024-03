10km des Étoiles : plus de 4.000 coureurs réunis à Paris ce matin

Plus de 4.000 coureurs se sont élancés ce dimanche matin depuis la Place du Palais-Royal, à Paris, pour participer aux 10km des Étoiles, une course solidaire mettant à l'honneur les professionnels de l'hôtellerie-restauration et du tourisme.

Ils ont répondu présent pour cette 6e édition. Plus de 4.000 coureurs ont pris part aux 10km des Étoiles, course solidaire organisée ce dimanche 17 mars par Lemon Grass Events, à Paris.

Partis de la Place du Palais-Royal (1er arrondissement), coureurs et marcheurs ont défilé jusqu'au pont de Bir-Hakeim (15e), le long des quais de Seine, profitant des sites emblématiques parisiens tels que le Louvre (1er) ou encore le Grand Palais (8e).

«C'était un super événement, où on a pu voir des sourires sur tous les visages», s'est réjoui Paul Pécriaux, CEO de Lemon Grass Events, qui ajoute que «100% des groupes hôteliers étaient bien présents».

[©Agence Lemon Grass/David Pintens]



Ce rendez-vous sportif était d'ailleurs destiné aux professionnels de l'hôtellerie-restauration et du tourisme, en partenariat avec plusieurs associations, notamment l'Association Laurette Fugain, qui soutient la recherche dans la lutte contre la leucémie et l'Association Tout le monde contre le cancer et l'Association Antoine Alléno qui percevront une partie des recettes.

[©Agence Lemon Grass/David Pintens]

Vers 11h, les tee-shirts et les médailles ont été remis à l'ensemble des participants, ainsi que les lots pour les premiers à avoir bouclé la course.

«Heureusement que les quelques gouttes de pluie n'ont pas contrarié ce rendez-vous», a glissé Paul Pécriaux dans un sourire, annonçant à CNEWS que la «7e édition des 10km des Étoiles se tiendra aux alentours de la mi-mars en 2025, avec une projection faite sur 6.000 participants», selon l'organisateur.