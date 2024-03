Aveyron : la mère de l'agresseur présumé ne «cautionne pas le geste», au lendemain du drame

Au lendemain de l'agression mortelle perpétrée sur un père de famille par un jeune homme alcoolisé, la mère du principal suspect du drame a pris la parole ce dimanche.

Rien ne justifie cet acte. Alors que son fils est suspecté d'avoir tué à coups de couteau un quadragénaire à Onet-le-Château (Aveyron) ce samedi 16 mars, la mère du principal suspect a livré son témoignage aujourd'hui.

Un peu après 19h samedi, sur le parking d'un supermarché, la victime aurait signalé au jeune homme alcoolisé sa conduite trop dangereuse, avant que ce dernier ne poignarde mortellement le père de famille, qui était accompagné de sa femme et de son fils de 13 ans.

La mère du suspect a assuré chez nos confrères de RTL «ne pas cautionner ce geste» et apporter son soutien à la famille de la victime. «Je pense à cette femme, et à son fils. J'étais à la messe ce matin et j'avais besoin de prier pour cette famille», a-t-elle expliqué, ajoutant se joindre à la «douleur» de cette famille.

«On a essayé de le mettre dans le droit chemin»

La mère de famille a expliqué que son fils vivait chez son père à Bordeaux avant qu'elle ne le recueille. «Il dit qu'il a été frappé par son père. Bien sûr, ça n'excuse pas tout, mais il a subi la séparation de son père et moi et après, il a commencé à faire bêtises sur bêtises sur bêtises», a-t-elle détaillé à propos de l'agresseur présumé de 23 ans.

«Il s'est réfugié tôt dans la drogue et dans l'alcool», a regretté la mère, qui raconte que son fils était «entouré de personnes qui voulaient le remettre sur le droit chemin».

«Ce monsieur qui sort du magasin avec un enfant de 13 ans, il voit un jeune, un jeune con, lui dit "arrête ce n'est pas bien" et là, je sors du camion, je prends un couteau et je tue ce monsieur, qui me veut du bien sincèrement...», a conclu la mère de l'agresseur présumé, placé en garde à vue hier et entendu ce matin par les enquêteurs.