Harcèlement dans les transports en commun : qu'est-ce-que la technique des 5D, préconisée par les agents RATP ?

La lutte contre le harcèlement dans les transports est une priorité, d’autant plus pour la RATP. L’établissement public a mis en place un plan d’action, qui se traduit notamment par la vulgarisation de la technique des 5D.

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la RATP a transmis un message de prévention contre le harcèlement dans les transports, en mentionnant le recours à la technique des «5D».

En 2022, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 124.570 victimes de vols et de violence dans les transports en commun, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente.

Des chiffres alarmants qui ont poussé la RATP à se mobiliser. Un plan d’action a donc été mis en place afin de prévenir les risques de harcèlement et d’agressions dans les transports. Comme la mobilisation de plus de 1.000 agents de sécurité, la mise à disposition de bornes d'appels dans les stations, l'installation de plus de 50.000 caméras de vidéoprotection et la mise en place d'un numéro d'alerte (3117 par appel et 31177 par SMS).

5 mots nécessaires à connaître et à appliquer

Bien que des mesures soient mises en place, la RATP préconise aussi d’assurer au mieux sa propre sécurité et celle des autres en adoptant les bons comportements. Elle participe ainsi depuis mars 2020 au programme Stand Up, lancé par l'Oréal Paris, l'ONG Hollaback! et la Fondation des Femmes, «pour sensibiliser et former le plus grand nombre de voyageurs à intervenir en toute sécurité lorsqu’ils sont victimes ou témoins de harcèlement sexuel dans les lieux publics», a confirmé la RATP à CNEWS. Cela a donné naissance à la technique des «5D», dont le nom découle de cinq mots débutant par la lettre D.

«Distraire», qui revient à faire semblant de connaître la personne harcelée, de lui demander l'heure ou de créer une distraction.

«Documenter», cela consiste à filmer discrètement la scène et de proposer à la victime de lui fournir la preuve ou de témoigner.

«Diriger», en s'adressant directement au harceleur pour lui demander de stopper la situation. Il s’agit aussi de se tourner vers la victime afin de savoir comment elle se sent et de lui proposer de l’aide.

«Déléguer», il s'agit de trouver une personne qui représente une forme d'autorité et de lui demander de l'aide.

«Dialoguer» avec la personne harcelée après coup et de lui dire que ce qu'elle a vécu n'est pas acceptable. Il peut alors se montrer judicieux de lui proposer de l’accompagner pour porter plainte et pour le reste des démarches pouvant être utiles.

Ces simples gestes peuvent avoir un impact important et sauver des vies. Les vulgariser participe donc à lutter contre le harcèlement dans les transports, mais également dans la rue et tout autre lieu public. Ainsi, la RATP «engage ses usagers à se former en ligne», a-t-elle précisé.