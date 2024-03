Météo : 24 °C à Nîmes et Béziers, 23 °C à Perpignan… Où fera-t-il le plus chaud aujourd’hui ?

Malgré quelques nuages, le soleil sera de mise ce lundi 18 mars et plus particulièrement dans le sud de la France. Voici les villes où il fera le plus chaud aujourd’hui.

Le printemps pointe peu à peu le bout de son nez et le mercure est en hausse. Ce lundi 18 mars, certaines villes du sud du pays vont pouvoir profiter du soleil. Des températures allant jusqu’à 24 °C sont même attendues cet après-midi.

Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il fera jusqu’à 24 °C cet après-midi à Draguignan (Var), selon les prévisions de Météo-France.

À Saint-Tropez, toujours dans le Var, il fera 23 °C après la mi-journée, tout comme à Istres et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Il fera légèrement plus froid à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (22 °C), Digne-les-Bains (21 °C) et Toulon (20 °C).

tout le sud du pays concerné

Le sud-est du territoire ne sera pas le seul à profiter de quelques rayons de soleil ce lundi. Pour les villes de Béziers (Hérault), Nîmes (Gard) et Alès (Gard), la maximale de cet après-midi sera aussi de 24 °C.

À Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, il fera 23 °C et 20 °C à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Toulouse (Haute-Garonne), Albi (Tarn) et à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Plus à l’est, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les températures seront plus douces mais resteront agréables. Notamment à Lyon (Rhône) et à Valence (Drôme) où il fera 20 °C cet après-midi. Dans l’ensemble, les températures seront comprises entre 15 °C et 20 °C dans la région.