Puy du Fou : de quoi parle «Le Mime et l'Étoile», sacré «meilleur spectacle du monde» ?

La dernière création du Puy du Fou, baptisée «Le Mime et l’Étoile», a été sacrée «Meilleur spectacle au monde». Mais de quoi parle ce spectacle qui a nécessité 18 mois de travail ?

Une fable artistique et romantique. Ce samedi à Los Angeles, le célèbre parc du Puy du Fou, situé en Vendée, a reçu une prestigieuse récompense. Sa dernière création, «Le Mime et l'étoile», a été sacrée «Meilleur spectacle au monde» aux Thea Awards, les «Oscars» du spectacle vivant.

Présenté pour la première fois en 2023, il plonge les visiteurs au cœur de la Belle Époque et rend un magnifique hommage au 7e art. Plus précisément, ce spectacle immersif, qui dure une trentaine de minutes, raconte l'histoire d'un réalisateur qui rêve de pouvoir offrir au cinéma muet et noir et blanc, une couleur et un son.

Et ce dernier est convaincu que son souhait peut se réaliser si deux êtres s’aiment d’un amour sincère devant l’œilleton de sa caméra. Le cinéaste va alors exhorter le mime Mimoza, un vagabond d’origine tzigane, à conquérir le cœur de l’Étoile, Garance, une actrice qui porte en elle les aspirations d’une femme de la Belle Époque.

120 personnages, 890 costumes...

Pour impressionner Garance, le Mime va tenter toutes sortes d’illusions. Mais un événement dramatique va bouleverser la vie de Mimoza, et remettre en cause les projets du réalisateur.

Au total, plus de 120 personnages, pour 890 costumes, défilent sur la scène, ou plutôt sur ce studio de tournage entièrement conçu en noir et blanc. Pour offrir aux spectateurs l’illusion parfaite du noir et blanc, un énorme travail a été fait sur les lumières, notamment sur les variations de gris, et tout a été cendré : le maquillage, la couleur des cheveux…

une nouvelle prouesse technique

Les équipes du Puy du Fou ont également créé un travelling géant, comme celui d'une caméra de cinéma, qui met tous les décors en mouvement. Grâce à ce système innovant, la rue et les personnages (soldats, infirmiers, peintres, photographes…) défilent littéralement sous nos yeux et sur plusieurs centaines de mètres, donnant ainsi au public le sentiment que c'est lui qui se déplace.

Un théâtre de 3 800m2 a été spécialement construit pour accueillir ce spectacle, qui a nécessité 18 mois et représente un investissement de plus de 20 millions d'euros.