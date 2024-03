Voici les erreurs que l'on fait tous en triant les déchets

Le tri peut sembler simple par habitude, pourtant il n'est pas rare de faire des erreurs. Chaque type de déchets nécessite un traitement différent. À l’occasion de la journée mondiale du recyclage, qui a lieu ce lundi 18 mars, voici les erreurs à ne pas faire lors du tri de vos déchets.

Entre 2016 et 2050, la production mondiale de déchets devrait augmenter de 70% pour atteindre 3,4 milliards de tonnes, selon la Banque mondiale. Un recyclage efficace est donc particulièrement important.

LAVER LES EMBALLAGES AVANT DE LES JETER

Il n'est pas recommandé de laver les emballages avant de les jeter, car cela ne facilite pas le processus de recyclage. Cela gaspille inutilement de l'eau. Il suffit simplement de vider correctement les emballages.

jETER LES VERRES CASSÉS DANS LE mauvais conteneur

Les verres cassés ne doivent pas être jetés avec les autres déchets recyclables. Bien qu'il semble logique de vouloir les placer dans le conteneur à verre, qui correspond aux bouteilles et autres bocaux tels que ceux de confitures, les verres cassés comme ceux à pied doivent être jetés dans la poubelle des déchets non-recyclables.

RECycler tous les PLASTIQUEs

Le recyclage du plastique dépend des régions françaises, certaines le recyclent, d'autres non. Les seuls plastiques autorisés dans la poubelle jaune sont les bouteilles d'eau, de lait ou de jus de fruits, de préférence avec leur bouchon pour éviter que du liquide ne se répande, ainsi que les flacons usagés de la salle de bain, tels que les shampoings, et ceux des produits d'entretien.

METTRE LES EMBALLAGES DANS DES SACS

Il est préférable de ne pas mettre les emballages dans des sacs en plastique ou de les imbriquer les uns dans les autres. Lors du processus de tri des déchets, les sacs en plastique peuvent causer des problèmes et ralentir le traitement.

Les emballages individuels ont une meilleure chance d'être correctement identifiés et triés lorsqu'ils sont jetés séparément. Si nécessaire, utilisez des sacs de tri spécifiques fournis par votre municipalité pour faciliter la collecte des déchets recyclables. Cela permettra d'optimiser le processus de tri et de contribuer à un recyclage plus efficace des emballages.

RECYCLER LES MOUCHOIRS ET ESSUIE-TOUT

Les mouchoirs en papier et les essuie-tout sont des déchets qui ne doivent pas être recyclés. Ils sont considérés comme des déchets résiduels et doivent être jetés avec les ordures ménagères. Ces produits sont souvent contaminés par des substances telles que la salive, les sécrétions nasales ou les produits de nettoyage.

En revanche, les journaux, magazines et enveloppes peuvent tous être recyclés. Tous les papiers graphiques peuvent être déposés dans la poubelle jaune. Même les cahiers à spirales peuvent être jetés tels quels, car une fois collectés, ils seront acheminés en papeterie et triés.