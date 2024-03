Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Quelque 6 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’«orages», ce mercredi 20 mars à partir de 6h, annonce Météo-France.

Le retour du printemps sera fera en compagnie du tonnerre, ce mercredi, dans le sud-ouest du pays. Météo-France a placé 6 départements français en vigilance jaune orages pour la journée.

Sont concernés par cette alerte : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

© Météo-France

L'agence météorologique prévoit dans les Pyrénées «une dégradation orageuse un peu plus marquée en fin de journée et soirée, accompagnée de rafales allant jusqu'à 60 à 80 km/h localement».

Tandis qu'en Gironde, un «ciel plus menaçant et quelques ondées».

La douceur à l’honneur

Côté température, Météo-France annonce un mercure clément sur l’ensemble du pays. Les minimales iront de 4 à 9 °C d’est en ouest, avec un pic à 12 °C sur la côte aquitaine et le Rousillon.

Les maximales oscilleront quant à elles «entre 17 et 20 °C de la Bretagne au Grand Est et autour du golfe du Lion, et entre 20 et 24 °C sur le reste du pays avec des pointes à 25 °C au sud de la Garonne», a précise le prévisionniste dans son dernier bulletin.