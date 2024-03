Le déficit public sera «supérieur à 5%» du PIB en 2023, annonce le gouvernement

Le déficit public sera «supérieur à 5%» du PIB en 2023, un niveau «plus élevé» que l'objectif de 4,9% qui avait été fixé par le gouvernement, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Comptes publics Thomas Cazenave.

Le ministre, qui a invoqué un «nouveau contexte» économique pour expliquer ce dérapage, s'est toutefois refusé à confirmer des informations de presse selon lesquelles l'exécutif s'attendrait désormais à un déficit autour de 5,6% du PIB.

«C'est l'Insee qui publie le chiffre du déficit public de 2023», a balayé Thomas Cazenave, au lendemain de réunions à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron sur les finances publiques. L'Institut national de la statistique doit rendre public ce chiffre mardi.

Plusieurs facteurs

Pour expliquer les raisons de ce déficit, plus haut qu’annoncé, Thomas Cazenave a avancé «le ralentissement» économique de la Chine, la guerre en Ukraine, ou encore les difficultés de «partenaires européens» comme l'Allemagne qui ont «rejailli» sur la France, et pèsent sur la croissance et donc sur les rentrées fiscales.

Alors que dans ces conditions l'objectif d'un déficit ramené à 4,4% en 2024 apparaît difficile à tenir, le ministre chargé des Comptes publics s'est borné à dire que le gouvernement «aura l'occasion de présenter son programme de stabilité, c'est-à-dire ses prévisions à la Commission européenne».