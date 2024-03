Mort de Wanys après un refus d'obtempérer : plusieurs centaines de personnes à la marche blanche organisée ce jeudi à La Courneuve

Plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche blanche ce jeudi 21 mars à La Courneuve en hommage à Wanys, le jeune homme de 18 ans mort à Aubervilliers dans une collision avec la police après un refus d’obtempérer.

Organisé par la famille de Wanys, le cortège est parti du parvis de l'hôtel de ville de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) un peu après 16h30 ce jeudi 21 mars. Des centaines de personnes étaient sur place pour rendre hommage au jeune homme de 18 ans, originaire de la commune, décédé mercredi 13 mars dernier, après une course-poursuite en scooter avec la police à la suite d’un refus d’obtempérer.

Face aux caméras de la presse française, le frère aîné de Wanys a pris la parole juste avant que la marche ne débute, a indiqué l'AFP. «Nous ne cherchons que la justice. Pas de violence, pas de débordement, ni de buzz», a-t-il expliqué.

La collision s’est produite dans une avenue d'Aubervilliers, toujours en Seine-Saint-Denis. Le soir du drame, le deux-roues que Wanys conduisait avait été heurté par un véhicule de la BAC appelé en renfort, qui arrivait en sens inverse.

Selon la version des policiers et les premiers éléments communiqués par le parquet de Bobigny, le conducteur du véhicule s'était déporté de sa voie pour éviter une voiture qui semblait être un taxi.

La mort de Wanys a provoqué un certain nombre de tensions dans le département, et notamment à La Courneuve, où le commissariat de police de la ville a été visé par une cinquantaine de personnes avec des pierres, des cocktails Molotov et des mortiers d’artifice, selon le parquet de Bobigny. Au cours de cet épisode de violences urbaines, neuf personnes ont été interpellées, dont deux mineurs.

Le préfet de police Laurent Nuñez avait annoncé lors de sa visite lundi 18 mars au matin au commissariat de La Courneuve que les effectifs de police seraient présents en nombre pendant quelques jours dans la ville.