Char du futur MGCS : missiles, armes laser, IA... Quel est ce projet d'arme terrestre entre la France et l'Allemagne ?

Ce vendredi 22 mars, Boris Pistorius et Sébastien Lecornu, ministres de la Défense allemand et français, ont annoncé un accord sur le projet commun du char du futur MGCS dont l’objectif est de révolutionner le paysage des chars de combat et du combat terrestre à l’horizon 2040-2045.

Le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu et son homologue allemand Boris Pistorius ont annoncé, ce vendredi 22 mars, un accord sur le projet commun du char du futur MGCS, pour Main Ground Combat System (en français, système principal de combat terrestre). Ce projet, fruit d’une collaboration entre la France et l’Allemagne, concerne la répartition du travail entre industriels.

«Nous nous sommes mis d'accord sur la répartition de toutes les tâches pour ce grand projet», a déclaré le ministre allemand Boris Pistorius lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue français Sébastien Lecornu. «Nous avons un accord et nous nous en réjouissons», a dit, à son tour, le ministre français de la Défense, soulignant l'importance de ce «programme structurant pour les armées de terre des deux pays, fondamentalement structurant pour l'Europe, structurant même pour l'Otan».

Qu'est-ce que le MGCS ?

Mais concrètement, qu’est-ce que le MGCS ? En effet, il s’agit d’un programme d’armement franco-allemand qui a été initié il y a 7 ans, soit en 2017 en même temps que le Système de combat aérien du futur (Scaf). Son but est de «remplacer les chars Leopard 2 allemands et les chars Leclerc français, tout en intégrant les dernières avancées technologiques», peut-on lire sur le site du ministère des Armées.

Autre aspect intéressant de ce programme d’armement, il ne s’agit pas uniquement d’un engin blindé traditionnel puisque le MGCS est un système «multipleformes». En détail, c’est un char «proprement dit, équipé d’un canon gros calibre, accompagné d'autres modules complémentaires interconnectés» comme un blindé lourd équipé de missiles antichars puissants, un véhicule d’appui nativement robotisé doté d’armes laser, des drones et autres armements innovants, comme l’explique le ministère.

Intelligence artificielle et hyper connectivité

Autre question intéressante survient : pourquoi parle-t-on d’un «char du futur» ? Les chars MGCS sont dotés de deux équipements «du futur», comme leur nom l’indique.

Premièrement, on note la présence de l'intelligence artificielle dans ce système de défense. Cette dernière aura pour rôle d’assister «les équipages en fournissant un soutien au renseignement, à la planification, au commandement et à la coordination des feux». «Autant de données analysées qui permettront des prises de décision rapides de la part du commandement», note le ministère.

Deuxièmement, toujours selon l’Hexagone Balard, le fonctionnement MGCS repose sur «une connectivité renforcée permettant de partager des informations tactiques en temps réel grâce à un cloud de combat intégré».

De ce fait, «les différents modules (ou véhicules) seront à même de traiter, stocker et distribuer instantanément des données tactiques et de coordonner leurs actions de façon semi-automatique pour combiner les effets sur l’ennemi», a conclu le ministère des Armées.